Moda tutkunları Sisley açılışında buluştu

Dünya moda endüstrisinin öncü ve yenilikçi markalarından Sisley, 12 yıl sonra iddialı bir dönüş yaparak GalataPort'taki şık mağazasını moda severlere açtı. Hakan Hacısoyu ve Murat Şimşek’in ev sahipliğinde geçen davette tüm konuklar Sisley’in yeni koleksiyonunu inceleme fırsatı buldu. OVER-Q güvencesiyle Türkiye pazarına tekrar adım atan Sisley, bu özel etkinlikle hem moda tutkunlarına hem de stil sahibi alışveriş severlere unutulmaz bir deneyim sundu.

Sisley'in yeniden doğuşunu kutlamak için düzenlenen etkinlik, Sibil Çetinkaya, Özge Ulusoy, Saba Tümer, Begüm Özer, Burcu Şendir, Aslı Sipahi, Arzu Kunt, Aysun Kaba, Beste Yurttaş, Çağla Küçükdereli, Carolin Almozlino, Deren Karaca, Derev Kösedağ, Dilek Arslan Dilber, Eda Erdoğan, Eda Güzelcik, Esra İnceefe, Cansın Hacısoylu, Hüma Hacısoylu, Katre Turan, Melis Ağazat, Meltem Demir, Meriç Küçük, Mert Vidinli, Mihre Mutlu, Mina Teker, Narod Çetinkaya, Oral Ünlü, Özlem Bıçakçı, Pelin Kaya, Renee Saban, Saba Tümer, Şennur Gönül, Sercan Yaşar, Tuba Develi, Tuğçe Postoğlu, Zeynephan Gemicioğlu gibi tanınmış cemiyet üyeleri ve etkileyici Influencerlar olmak üzere seçkin davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Markanın cesur ve özgün tarzını yansıtan koleksiyonlar, misafirler tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı.

MODANIN YENILIKÇI SOLUĞU

Sisley, Türkiye'deki varlığıyla müşterilere sadece giyim sunmakla kalmıyor, aynı zamanda şıklık, özgünlük ve kalitenin bir arada sunulduğu benzersiz bir alışveriş deneyimi vaat ediyor. Etkinlik kapsamında sergilenen geniş ürün yelpazesi, markanın yenilikçi vizyonunun ve özgün tasarım anlayışının altını çizdi.

ÖZGÜN TARZIN YENIDEN DOĞUŞU

Sisley'in bu dönüşü, markanın yenilikçiliği ve müşterilerine sunduğu özgün tarz ile kendi kimliklerini ifade etme fırsatını ön plana çıkarıyor. Sisley, modayı yaşam biçimi olarak benimseyenler için bir buluşma noktası haline getiriyor.

Sisley, Türkiye'deki moda severlere en güncel trendleri, kaliteyi ve özgünlüğü bir arada sunarken, aynı zamanda global moda dünyasındaki yerini daha da güçlendiriyor.