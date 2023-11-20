Minik Ömer'in sünnetinde yıldızlar sahne aldı 

Akansu Group'un sahibi Yılmaz Akansu ve eşi Kübra Akansu'nun oğulları Ömer'in sünnet düğünü görkemli bir şekilde kutlandı.

İş insanı Mustafa Tokgöz’ün işletmeciliğinde Kayseri'nin en lüks mekanı olan ve bir çok sanatçıya ev sahipliği yapan Flamingo Deluxe'de gerçekleşen sünnet düğünü için, yüksek bütçelerle salon 7 gün boyunca özel olarak hazırlandı.

Düğünde sahne alan Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Ozan Doğulu, konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. Düğüne başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bir çok ünlü iş insanı, oyuncu da davetli olarak katıldı. Yurtdışından gelen dans grupları da sünnet düğününde gösteri yaptılar.

Akansu Group'un sahibi Yılmaz Akansu'nun kardeşi Ahmet Akansu'nun düğünü de daha önce Kayseri Flamingo Deluxe'de olmuş, Serkan Kaya ve Demet Akalın sahne almıştı. Şimdi Yılmaz Akansu'nun erkek çocuğunun sünnetinde de Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Ozan Doğulu sahne aldı.