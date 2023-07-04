Mine Özgüle'den yeni şarkı  

Melankolik dans tınıları ve dokunaklı hikayesiyle "Anahtarlar Kilitlerde" isimli şarkısını dinleyicilerle buluşturan sanatçı, kendini hareketli bir sezona hazırlıyor. Bir yıl boyunca stüdyoya kapanarak toplamda 8 şarkıyı kaydeden yetenekli isim Mine Özgüle, bu defa arka arkaya projelerini çıkarmayı hedefliyor.

Anahtarlar Kilitlerde isimli şarkının söz ve müziği Mine Özgüle’ye ait olurken prodüktörlüğünü ise Zeynep Oktar yaptı.



GİZLEDİKLERİNDEN KURTULAMAYANLAR İÇİN...



Mine Özgüle, yeni şarkısı "Anahtarlar Kilitlerde" isimli projesi ile ilgili duygularını şu sözlerle ifade ediyor:’’Her birimizin yaşamının bir parçası olan duygusal deneyimlere odaklanan ve kendimizi bir odaya kitleyip sakladığımız her şeyle yüzleşmek zorunda kaldığımız durumları anlatan bir şarkıdır. Şarkı, sakladıklarımızın bizi yalnızca onları görmeye ve sevmeye çalışmakla sınırlamaması gerektiğini vurgularken, karanlığımızı kabul ettikten sonra özgürleşmenin ve kutlamaların nasıl başlayabileceğini aktarıyor. Şarkı, gizlediklerinden kurtulamayanlar için bir hatırlatma niteliği taşıyor.’’

2019 yılında Bilgi Üniversitesi'nden mezun olan Mine Özgüle, müzik kariyerine yönetmenliğini üstlendiği filmlerine müzik yaparak başladı. İlk teklisi "Gerin Bedenim"i 10 Temmuz 2020'de, ikinci teklisini 2022 mayıs ayında ''Korku'' isimli şarkısını yayımladıktan sonra, ''Kayboldum'', ''Her Halim'', ''Başıma Gelenlerin'' ve ''Kördüğüm'' isimli şarkılarını yine aynı yıl içerisinde yayımladı. Müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medyada da müzik üreticisi olarak çalışmalarına devam etmekte.

Kendinde dönüp durduğu sorulara, müziği aracılığıyla cevap ararken, dinleyicileriyle aynı soruları paylaşarak bir bağ kurmayı seven Mine Özgüle, yeni şarkısı "Anahtarlar Kilitlerde" ve çıkaracağı diğer şarkılarıyla da dinleyicilere farklı cevaplar bulma fırsatı sunuyor.

Mine Özgüle’nin Anahtarlar Kilitlerde isimli şarkısı tüm dijital platformlarda yerini aldı.