Milyonluk Hurdacı geliyor

Kahkaha, aksiyon ve macera “Milyonluk Hurdacı” filminde bir araya geliyor! Başrollerini Selahattin Taşdöğen, İnan Ulaş Torun ve Ahmet Kayakesen’in üstlendiği film, sürprizlerle dolu hikâyesi, güçlü oyuncu kadrosu ve hiç azalmayan temposuyla sinemaseverleri bambaşka bir yolculuğa çıkaracak.

2026’nın en iddialı komedi-macera filmlerinden biri olmaya hazırlanan “Milyonluk Hurdacı” için start verildi. Yapımcılığını Mehmet Salih Gök’ün, yapımını Marnel Pictures’ın, yönetmenliğini de Ercüment Çavluer’in üstlendiği filmin senaryosunda Şeyda Delibaşı’nın imzası bulunuyor. Komedi macera türündeki filmin başrolünde ise usta oyuncu Selahattin Taşdöğen ile yetenekli yıldızlar İnan Ulaş Torun ve Ahmet Kayakesen var.

USTA OYUNCU BAŞROLDE

Selahattin Taşdöğen’in yıllardır ailesinden uzak yaşayan eski kaptan Hulusi karakterine hayat verdiği filmin güçlü oyuncu kadrosunda ayrıca Melis Gürhan, Suat Sungur, Orçun Kaptan, Gürcan Koç, Deniz Oral ve Naci Taşdöğen de yer alıyor. Görüntü yönetmenliğini Çağrı Ömer Kurt’un üstlendiği “Milyonluk Hurdacı” eğlenceli bir yol macerasını beyazperdeye taşıyacak.

BİR AİLE, BİR SIR, BİR TABUT

Bol sürprizli senaryosu, renkli karakterleri, aksiyonu ve mizahı bir araya getiren “Milyonluk Hurdacı”, izleyiciyi hem güldürmeyi hem de duygulandırmayı hedefliyor. Filmin konusu şöyle: Hovarda geçmişi yüzünden dağılan ailesini toplamak isteyen yaşlı bir hurdacı, kaybettiği arkadaşından kalan kutsal bir emaneti satmak için çocuklarını absürt bir yolculuğa sürükler. Düğünlerden tabutlara uzanan bu kovalamaca, onlara paradan çok daha değerli bir şeyi hatırlatacaktır...

Aksiyon ve mizahı aile bağlarıyla harmanlayan “Milyonluk Hurdacı” yakında seyirciyle buluşacak.