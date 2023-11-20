Milano'dan sonra ilk kez Türkiye'de

Moda dünyasının yakından takip ettiği 'Fashion Week International' önceki gün Ece Saruhan sunumuyla Beyoğlu Lazzoni Hotel'de gerçekleşti.



Milano moda haftasının devamı niteliğinde ilk kez Türkiye'de gerçekleşen bu etkinlik için 15 ülkeden 17 tasarımcı firma yer alırken, modacıların yanı sıra modellerde Avrupa'nın yanı sıra birçok ülkeden katılım gösterdi.



Fashion Week International Başkanı Levent Kundakcı, defileler öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, ''Fashion Week İnternational markasını Türkiye getirdiğim için çok mutluyum. Daha önce Milano, Paris ve Roma'da gerçekleşen bu büyük organizasyon artık Türkiye'de de gerçekleşmeye devam edecek.'' dedi.

Öğle saatlerinde başlayıp akşama kadar devam eden defilelerin finali ise Cumhuriyet defilesiyle yapıldı. Cumhuriyetin 100. yılına ithafen yapılan defile ayakta alkışlanırken, Levent Kundakcı, katılım gösteren firmalara plaket takdim etti.