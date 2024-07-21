Michaela Astro'nun Trump kehaneti de gerçekleşti! 

Son olarak Galatasaray'ın ünlü futbolcusu İcardi'nin eşinden boşanacağını duyurmuştu. Çok geçmeden İcardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medyadan eşi İcardi'den boşanacağını haberini duyurmuştu. Ünlü Astrolog Michaela’nın kehanetleri bir bir gerçekleşirken geçtiğimiz günlerde 11 Temmuz'dan sonra yaşanacak önemli olayların 20 gün içinde gerçekleşeceğini açıklamıştı.

Bunlardan biri büyük deprem veya darbe girişimin olacağını sinyalini vermişti. Michaela’nın kehaneti çıktı ve Kırgızistan'da darbe girişimi olduğu fakat engellendiğinin haberi dünyaya duyuruldu.

Michaela’nın diğer kehaneti ise dünyaca ünlü bir lidere suikast girişiminin olacağını söylemişti, ve Astrolog Michaela’nın kehaneti gerçekleşti. Eski ABD Başkanı ve başkan adayı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişiminde bulunuldu. Trump kulağından aldı sıyrıkla kurtuldu.

Bakalım Ünlü Astrolog Michaela, daha hangi tarihe geçecek kehanetleri, olayları gün yüzüne çıkartacak bekleyip göreceğiz.