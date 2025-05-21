Miami'den iyiliğe destek

Dünyada İyilik Var Derneği çalışmalarını Türkiye sınırları dışına taşıyarak tüm dünyaya yaymaya devam ediyor. Çeşitli ülkelerde temsilcilikler açarak faaliyetlerini sürdüren derneğin Amerika’da Florida Temsilcisi olan Aslı Şekeroğlu Yeniyol, Miami'de dernek üyeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Resul Şahinol ile bir araya gelerek dernek yararına ortak çalışmalar konusunda fikir birliği yaptılar.

(Güldal Limdberg, Handan Güçyılmaz Günay, TC Cumhuriyeti Miami Başkonsolosu Resul Şahinol, Aslı Şekeroğlu Yeniyol, Murat Egelierler, Sibel Selah, Erkan Selah)

Dünyada İyilik Var Derneği’nin Florida temsilciliği olarak başkonsolos Resul Şahinol ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Aslı Şekeroğlu Yeniyol, "Dünyada İyilik Var Derneği’nin resmi Florida temsilcisi ve Amerika’daki üyeleri olarak bizi ağırlayan sayın başkonsolosumuza teşekkürlerimizi sunarız. ‘Her şeye rağmen Dünyada İyilik Kazanacak’ Sloganı ile tüm dünyada iyilik yapmaya devam ediyoruz. Daha büyük adımlar atmak için, yapılması gerekenleri konuştuk" dedi. Toplantıya Dünyada İyilik Var Derneği Florida temsilcisi Aslı Şekeroğlu Yeniyol’un yanı sıra dernek üyeleri TV sunucusu ve emlak danışmanı Handan Güçyılmaz Günay, mortgage uzmanı basketbol antrenörü Murat Egelierler, emlak danışmanı ve şarap eksperi Güldal Lindberg ile iş insanları Sibel - Erkan Selah’da katıldılar.