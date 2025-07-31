MHRS’de yeni döneme tepki: Aile hekimliği randevu memurluğu değildir!

Sağlık Bakanlığı’nın Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yaptığı yeni düzenlemeyle, vatandaşların hastanelerden randevu alabilmesi için önce aile hekimine başvurması şartı getirildi. Ancak bu uygulama, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası’ndan (AHESEN) sert tepki aldı. Sendika, yeni sistemin hem sağlık çalışanlarını hem de hastaları mağdur edeceği uyarısında bulundu.

AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, yeni uygulamanın aile hekimlerinin asli görevlerini aksatacağını belirterek şunları söyledi: “Aile hekimleri randevu memuru değildir. Vatandaş, aile hekimliğine randevu almak için değil, sağlık hizmeti almak için başvurur. Aile hekimi, muayene ettiği hastayı zaten tıbben gerekli gördüğünde hastanelerde ilgili branşlara sevk etmektedir. Sistemin yükünü aile hekimine yıkmak, sağlık hizmetinin bütünlüğünü bozar.”

Dr. Kandemir, aile sağlığı merkezlerinde mevcut iş yükünün zaten kritik düzeyde olduğunu vurgulayarak, muayene, rapor, tarama, izlem ve takip işlemleriyle birlikte Sağlık Bakanlığı’nın getirdiği ek performans kriterlerinin aile hekimlerini fazlasıyla zorladığını ifade etti.“Bu kadar iş yükünün altında ezilen aile hekimlerini şimdi de hastane randevu sistemi için ‘filtre’ olarak kullanmak, angaryayı kurumsallaştırmaktır. Hem hekimlerin hem de vatandaşların sağlık hizmetine erişimini zorlaştıracak bu uygulama, kabul edilemez.”



Sağlıkta Şiddete Yeni Dalgalar Getirir!

AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, sistemin sağlıkta şiddet olaylarını artırma riskini de özellikle vurguladı: “Vatandaşı randevu alabilmek için aile hekimine yönlendirmek, halihazırda çözülmemiş sağlıkta şiddet sorununu daha da tırmandırabilir. Aile hekimine ulaşmakta zorlanan ya da randevu bulamayan vatandaşın yaşadığı mağduriyet, sağlık çalışanlarına yönelik öfkeyi artırabilir.” Dr. Kandemir; vatandaşların halihazırda MHRS sistemi üzerinden hastanelerden doğrudan randevu alabildiğini ve yeni sistemin henüz tam olarak devreye alınmadığını da hatırlatarak, planlanan düzenlemenin iptal edilmesi gerektiğini savundu.

Sağlıkta Plansızlıkla Mücadele Etmek Aile Hekiminin Görevi Değil

AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, sağlık sisteminde yaşanan plansızlık, uzman hekim yetersizliği ve randevu krizinin çözümünün aile hekimlerine yüklenmemesi gerektiğini vurgulayarak Sağlık Bakanlığı'na şu çağrıyı yaptı: “Vatandaşa sağlık hizmeti sunmanın yolu, aile hekimini randevu kapısı hâline getirmek değil, sistemin ihtiyaçlarına göre planlama yapmaktır. Bu uygulamadan derhal vazgeçilmelidir. Bakanlığın randevu veren personel konusunda eksikliği varsa şikayet hattı olarak bilinen ve şiddeti körükleyebilen 184 hattında çalışan personelleri vatandaşın randevu birimine kaydırabilir.