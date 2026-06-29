MGD Genel Kurulu yapıldı yeni başkan Bülent Makar oldu

MGD Genel Kurulu yapıldı yeni başkan Bülent Makar oldu

Mevcut Başkan Okan Alkan Sarıkaya ile Bülent Makar’ın yarıştığı seçimlerin sonucunda MGD üyeleri yeni Başkanlarını Bülent Makar olarak seçti.


Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) 14. Olağan Genel Kurulu, bugün Yenibirlik Gazetesi’inde yapıldı.


Oldukça yoğun katılımın yaşandığı Genel Kurul Divan Başkanlığı’na Nurcan Sabur, Başkan Yardımcılığına Savaş Kalafat, Katip ülekilklere de Neslihan Cansu ve Mahmut Ali Özyön seçildi. Başkan Okan Alkan Sarıkaya’nın okuduğu yönetim ve denetim faaliyet raporları, Genel Kurul üyelerinin oylarıyla ibra edildi. Demokratik bir ortamda yapılan başkanlık yarışı için 102 üye oy kullandı.


Mevcut başkan Okan Alkan Sarıkaya 41 üyenin oyunu alırken, dernek yönetimine yeni bir vizyon, yeni hedefler sloganıyla yola çıkan Bülent Makar ise 62 oy alarak Magazin Gazetecileri Derneği’nin yeni başkanı seçildi.


Genel Kurul üyelerinin takdiriyle Başkan seçilen Bülent Makar’ı, ilk kutlayan rakibi Okan Alkan Sarıkaya oldu.


BÜLENT MAKAR’IN KAZANAN LİSTESİNDE KİMLER VAR?
34 Yıllık geçmişiyle önemli başarılara imza atan MGD’nin 5.nci Başkanı seçilen Bülent Makar’ın listesinde, magazin gazeteciliğine önemli katkılar sunan gazetecilerle, mesleğin duayyen isimleri yer aldı.

İşte MGD’nin yeni Yönetim, denetim ve Onur Kurulu üyeleri:

BAŞKAN: BÜLENT MAKAR
YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU ASIL                                                      YÖNETİM KURULU YEDEK
Savaş Kalafat                                                                         Caner Budak
Burhan Akdağ                                                                         Erol Işık
Birsen Altuntaş                                                                        Metin Coşkun
Derya Yolyapan                                                                       Halil Çilingir
Doğan Savaş                                                                           Ebru Ünal
İsmail Bayrak                                                                           Ömür Varol
Mehmet Üstündağ                                                                   Mustafa Büyüksipahi
Neslihan Cansu                                                                       Olcay Ünal Sert

DENETİM KURULU
DENETİM KURULU ASIL                                                        DENETİM KURULU YEDEK
Uğur Onur Urhan                                                                     Demirhan Hararlı
Dinçer Karacalar                                                                      Cenk Şefik
Seda Üstün                                                                              Meltem Göl


ONUR KURULU
ONUR KURULU ASIL                                                               ONUR KURULU YEDEK
Ertuğrul Özkök                                                                          Ali Çınar
Fikret Ercan                                                                              Hakan Solaker
Nurettin Soydan                                                                        Ahmet Tayyar Işıksaçan
Ali Eyüboğlu                                                                              Barbaros Yüksel
Nurcan Sabur                                                                           Oya Demirtok

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi