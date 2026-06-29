MGD Genel Kurulu yapıldı yeni başkan Bülent Makar oldu

Mevcut Başkan Okan Alkan Sarıkaya ile Bülent Makar’ın yarıştığı seçimlerin sonucunda MGD üyeleri yeni Başkanlarını Bülent Makar olarak seçti.



Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) 14. Olağan Genel Kurulu, bugün Yenibirlik Gazetesi’inde yapıldı.



Oldukça yoğun katılımın yaşandığı Genel Kurul Divan Başkanlığı’na Nurcan Sabur, Başkan Yardımcılığına Savaş Kalafat, Katip ülekilklere de Neslihan Cansu ve Mahmut Ali Özyön seçildi. Başkan Okan Alkan Sarıkaya’nın okuduğu yönetim ve denetim faaliyet raporları, Genel Kurul üyelerinin oylarıyla ibra edildi. Demokratik bir ortamda yapılan başkanlık yarışı için 102 üye oy kullandı.



Mevcut başkan Okan Alkan Sarıkaya 41 üyenin oyunu alırken, dernek yönetimine yeni bir vizyon, yeni hedefler sloganıyla yola çıkan Bülent Makar ise 62 oy alarak Magazin Gazetecileri Derneği’nin yeni başkanı seçildi.



Genel Kurul üyelerinin takdiriyle Başkan seçilen Bülent Makar’ı, ilk kutlayan rakibi Okan Alkan Sarıkaya oldu.



BÜLENT MAKAR’IN KAZANAN LİSTESİNDE KİMLER VAR?

34 Yıllık geçmişiyle önemli başarılara imza atan MGD’nin 5.nci Başkanı seçilen Bülent Makar’ın listesinde, magazin gazeteciliğine önemli katkılar sunan gazetecilerle, mesleğin duayyen isimleri yer aldı.

İşte MGD’nin yeni Yönetim, denetim ve Onur Kurulu üyeleri:

BAŞKAN: BÜLENT MAKAR

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU ASIL YÖNETİM KURULU YEDEK

Savaş Kalafat Caner Budak

Burhan Akdağ Erol Işık

Birsen Altuntaş Metin Coşkun

Derya Yolyapan Halil Çilingir

Doğan Savaş Ebru Ünal

İsmail Bayrak Ömür Varol

Mehmet Üstündağ Mustafa Büyüksipahi

Neslihan Cansu Olcay Ünal Sert

DENETİM KURULU

DENETİM KURULU ASIL DENETİM KURULU YEDEK

Uğur Onur Urhan Demirhan Hararlı

Dinçer Karacalar Cenk Şefik

Seda Üstün Meltem Göl



ONUR KURULU

ONUR KURULU ASIL ONUR KURULU YEDEK

Ertuğrul Özkök Ali Çınar

Fikret Ercan Hakan Solaker

Nurettin Soydan Ahmet Tayyar Işıksaçan

Ali Eyüboğlu Barbaros Yüksel

Nurcan Sabur Oya Demirtok