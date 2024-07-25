Mezzep Yurdagül'ün yeni şarkısı "Annem" yayında

Şarkının müzik yönetmenliğini Kenan Bilgen üstlenirken, klip yönetmenliğini ise Erkan Nas gerçekleştirdi. Mezzep Yurdagül'ün kendi yazdığı ve bestelediği "Annem", sanatçının annesine duyduğu sevgiyi ve saygıyı samimi bir şekilde anlatıyor.

Klipte, Yurdagül'ün içten performansı ve duygusal sahneler izleyicileri derinden etkiliyor. Mezzep Yurdagül, "Annem" şarkısıyla müzik kariyerine bir yenisini daha eklerken, dinleyicilerden büyük beğeni topluyor. Şarkı, hem müziğiyle hem de sözleriyle kalplere dokunmayı başarıyor.

Mezzep Yurdagül'ün yeni şarkısı "Annem"i tüm dijital platformlarda bulabilir, müzik videolarını izleyerek bu duygusal yolculuğa ortak olabilirsiniz.

Mezzep Yurdagül kimdir?

Mezzep Yurdagül, 22 Nisan doğumlu olup genç yaşlardan itibaren müziğe ilgi duymaya başlamıştır. Çocukken müziğe karşı ilgisi olan Yurdagül, birçok özel kurstan müzik eğitimi almış ve birçok müzik enstrümanını kullanmaktadır. Müzik eğitimini İstanbul ve yurtdışında tamamlamış ve konservatuar mezunu olmuştur.

2010 yılında "Nerdesin" isimli ilahi albümü ile müzik piyasasına giriş yapan Yurdagül, bu albümle büyük bir çıkış yakalamıştır. Yaptığı tüm albümler Türkiye'de ve özellikle Avrupa'da yoğun ilgi görmüştür. Mezzep Yurdagül'ün eserlerinde, anlamlı ve ciddi mesajlar içeren sözler, Türkçe hakim enstrümanlar ve besteler öne çıkmaktadır. Müzik teorisi ve Ortadoğu makamları hakkında geniş bilgilere sahip olan sanatçı, güçlü yorumu ile Türkiye, Avrupa ve Uzakdoğu'da geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.

Sanatçının sıcak ve sempatik tavırları, 7'den 70'e farklı kültür ve milletlerden birçok hayranının beğenisini toplamaktadır. Sadece Türkiye'de değil, hemen hemen tüm İslam ülkelerinde ve Avrupa'da büyük bir dinleyici potansiyeline hitap eden Yurdagül, Türkiye'nin yerel, bölgesel ve ulusal radyo ve televizyon kanallarında birçok program yapmıştır.

Mezzep Yurdagül, sanatçı, yazar, besteci, TV programcısı ve tasavvuf sanatçısı olarak tanınmaktadır. Türkiye'nin en sevilen ilahi sanatçılarından biri olan Yurdagül, birçok radyo ve televizyon programında yer almış, birçok ilde konser, etkinlik ve organizasyona katılmıştır. Türkiye'nin yerel, bölgesel, ulusal radyo ve televizyon kanallarında sahur ve şehir içi konserlere, haftasonları ise şehir dışı konserlere yer vermektedir.