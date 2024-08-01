Mezzaluna, yenilenen atmosferi ve değişmeyen İtalyan lezzetleriyle İstinyepark AVM’de

Kapılarını ilk kez 1984 yılında New York’ta açan ve 1995’ten bu yana Türkiye’de gerçek el yapımı İtalyan lezzetlerini yerel malzemelerle sunan MEZZALUNA, logosu ve mimari kimliğini yeniledi. Bu yeniliklerle daha sıcak ve daha samimi bir atmosfer yaratmayı başaran marka, yıllardır ödün vermediği misafirperverliğini ve İtalyan kimliğini daha da güçlendirdi. 40 yıllık geçmişini, kuruluş tarihi ile logosuna taşıyarak güçlü köklerine vurgu yapan MEZZALUNA, yeni kimliğinde menüden ekip üniformalarına kadar daha samimi bir tasarım dünyası oluşturdu. Restoran; İtalyan ruhunu yansıtan mavi, sarı ve beyazdan ise vazgeçmedi.

YEPYENİ MEZZALUNA, İSTİNYEPARK AVM’NİN YENİ ALANINDA

Lezzet yolculuğuna İstanbul İstinyePark AVM’nin yeni alanında başlayan MEZZALUNA, çift katlı ve teraslı otantik bir İtalyan villası dekorasyonundaki yeni şubesiyle 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü kapılarını misafirlerine açtı. İkonik odun taş fırını, terakota zemini ve seramikten özel olarak hazırlanan dekorunun yanı sıra doğal ahşap renkli tonların mermer ile muhteşem bir uyumunu sunan MEZZALUNA İstinyePark, misafirlerine aşina oldukları İtalyan lezzetlerini, aynı kalitede ancak çok daha rahat, samimi ve kapsayıcı bir atmosferde servis ediyor. Ayrıca markanın DNA’sında yer alan sanat, yeni restoranın da misafirlerine sunduğu en önemli deneyimler arasında bulunuyor.

Bu kapsamda Doğuş Grubu’nun “Doğuş’tan iyi bir gelecek” vizyonuyla hayata geçirdiği sosyal sorumluluk platformu ‘Sanata Bi Yer’i destekleyen MEZZALUNA, ‘Sanata Bi Yer’ tarafından düzenlenen atölye çalışmasında platforma üye öğrencilerin restoranın duvarlarına özel hazırladıkları İtalyan esintili seramik tabaklarla misafirlere görsel bir şölen yaşatıyor.

GERÇEK İTALYAN MUTFAĞI BAE’DE: MEZZALUNA AÇILIYOR

MEZZALUNA’nın yenilenen ve sanatla güçlendirilen İtalyan ruhu, Birleşik Arap Emirlikleri’nde gastronomi tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Gerçek İtalyan lezzetleri ile Türkiye’de 9 lokasyonda misafirlerini ağırlayan restoran, yılın son çeyreğinde Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) hizmet vermeye başlayacak. Abu Dabi'deki ikonik Yas Adası’nın kalbinde yer alan Yas Mall AVM’de açılacak olan yeni şube, MEZZALUNA'nın yüksek kaliteli hizmet anlayışını ve sanata olan bağlılığını BAE'deki misafirlerine sunacak. Son yıllarda dünya çapında bir gastronomi merkezi haline gelerek, en popüler ve ünlü lezzet duraklarından biri olan BAE’de, MEZZALUNA kaliteden ödün vermeyen anlayışıyla gustosunu önemseyen misafirlerini ağırlayacak. El yapımı İtalyan lezzetlerinin en çok tercih edilen adreslerinden biri olan MEZZALUNA; İtalyan mirasını, yerel malzemelerle harmanlayarak hazırladığı mutfak kültürünü şık, sıcak ve rahat atmosferinde sunmaya devam edecek.