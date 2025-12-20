Mevlana’nın 752. Vuslat Yıl Dönümü'nde İÜ Omar’dan özel konser

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 752. vuslat yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Üniversitesi (İÜ) Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR) tarafından özel bir konser düzenlendi.

(Ömer Faruk Belviranlı, Aylin Şengün Taşçı, Prof. Dr. Yahya Güldiken)

İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Mavi Salon'da gerçekleştirilen ve şefliğini Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı'nın üstlendiği konserde, Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin "Hüzzam Mevlevi Ayin-i Şerifi" icra edildi.

Konsere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı da misafir sanatçı olarak katıldı.

Belviranlı, "Hazreti Mevlana, 17 Aralık'ta yalan dünyadan gerçek dünyaya hiç sönmeyecek Cenabı Hakk'ın nuruna vuslat etmiş.

Bu vuslatı da 'düğün gecesi' diye tabir etmiş. Hazreti Mevlana Efendimiz, Mesnevi'sinde, tüm eserlerinde mutlaka bir Hadis-i Şerif veya bir Ayet-i Kerime'ye atıf yapıyor. Bu davet bizim için önemli. Bu programda olmak da bizim için değerli." ifadelerini kullandı.

KİTAP VE DERGİ ÇALIŞMALARIMIZ BÜYÜK BİR HIZLA DEVAM EDECEK

Aylin Şengün Taşçı ise OMAR'da göreve yeni başladıkları bu dönemin ilk konserini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Konser çalışmalarının bir aydır devam ettiğini aktaran Taşçı, "Bu ayine daha fazla anlam katması için konser başındaki Naat'ı Şerif ile sondaki Aşr-ı Şerif'i ve duayı yapmak üzere Ömer Faruk Belviranlı'yı davet ettik. O da bizi kırmadı." dedi. Taşçı, OMAR'ın çok zengin bir arşive sahip bir merkez olduğuna işaret ederek, yapılan çalışmalara dair şunları anlattı:

"Şu anda bağış olarak gelmiş olan koleksiyonlar var. Bunların en önemlisi de Etem Ruhi Üngör'ün koleksiyonu. Hayatı boyunca toplamış olduğu 500'den fazla enstrüman ile çok sayıda el yazması kitaplar ve çok sayıda notaları bizim elimizde. Bunların hepsinin tasnifi ile buradaki araştırmacı müzikolog arkadaşlar yıllardır uğraşıyor. Hatta Bizans notasıyla yazılmış eserler var. Bu çalışmaların devamını yapmak niyetindeyiz. Kitap ve dergi çalışmalarımız da büyük bir hızla devam edecek."



İcra konusunda da aktif olmak istediklerini dile getiren Taşçı, "Çok güzel bir köşkte çalışıyoruz. Mirgün Köşkü'nde kalıcı bir sergi oluşturma aşamasındayız. Daha önce başlanmış bir hazırlık var. O kalıcı sergiyle, koleksiyonları meraklılarına açacağız. Bu yapılınca belli rutinlerle söyleşiler düzenleyeceğiz. Yurt dışı bağlantılarını da planlıyoruz." diye konuştu.



Programa İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yahya Güldiken, İstanbul Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Seyit Rasim Doru'nun yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.