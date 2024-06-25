Mett Bodrum Beach Resort’da yer alan Isola Manzara Gardens’da canlı müzik performansları başlıyor

METT Bodrum Beach Resort bünyesindeki Isola Manzara Gardens, İtalyan mutfağını, eşsiz Bodrum Kalesi manzarası eşliğinde sunmasının yanı sıra 26 Haziran itibariyle her Çarşamba İpek Dinç Trio ile canlı müzik performanslarını da sunmaya hazırlanıyor.

Dünyanın önde gelen turizm ve eğlence yatırım gruplarından Sunset Hospitality Group’un otel markası METT Hotels & Resorts’un Türkiye’de açtığı ilk oteli olan METT Bodrum Beach Resort ’un çok sevilen İtalyan restoranı Isola Manzara Gardens, misafirlerine nefes kesici bir manzara eşliğinde eşsiz lezzetlerini sunmaya devam ediyor.

METT Bodrum Beach Resort’un bünyesinde yer alan, 2024 Bodrum Michelin Guide'da tavsiye edilen restoranlar arasında yer alan İtalyan restoranı Isola Manzara Gardens, Bodrum Kalesi’nin büyüleyici manzarası ile nostaljik Bodrum ruhunu yaşamak isteyenler için keyifli bir seçenek oluştururken aynı zamanda 26 Haziran itibariyle her Çarşamba İpek Dinç Trio ile canlı müzik performansları da sunmaya başlıyor.

Yeni nesil caz ve pop müzik sanatçılarının başarılı ve etkileyici seslerinden İpek Dinç, yurtdışı ve yurtiçi caz festivallerinde ülkemizi temsil etmiş, bol ödüllü genç bir isim. Birçok önde gelen caz ve pop sanatçısıyla çalışan İpek Dinç, yurtiçi ve yurtdışında konserler vermeye ve festivallere de katılmayı sürdürüyor. İpek Dinç Trio, yaz sezonu boyunca her Çarşamba akşamı Isola Manzara Gardens’da en sevilen ve eğlenceli Türk ve yabancı nostaljik pop şarkılarını seslendirecek.