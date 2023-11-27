Metin Yıldız'dan itiraf: Çatışma severim

Metin Yıldız, yazar arkadaşı Muhammed Gömük'le Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Sosyal medyada fındık topladığı anları paylaşan oyuncu, "Ordu Fatsalı'yım. Aslında toplamıyorum. Bahçede topluyormuş gibi yapıp, video çekiyorum. Ağustos ilk haftası gibi fındığa başlanıyor ben de o zamanlarda İstanbul'da olduğum için toplayamıyorum. Fındığımız var ama satılacak gibi değil, az. Ailem orada... Sıklıkla gidiyorum. Karadeniz aşığıyım" dedi. Yıldız, "Sizi görünce ne hissediyorlar?" sorusuna, "Karadenizlilerin bir huyu var, çok bir şey hissetmezler sıradanlaştırırlar. Bana ünlü gibi davranmıyorlar, ben de öyle davranmıyorum. Gidince hemen şiveli konuşmaya başlıyorum" yanıtını verdi. Fındık fiyatlarıyla ilgili oyuncu, "Karadeniz'de kahverengi kokarca böceği musallat oldu. Tüm yeri sardı. Bu sene ne elma ne dut yedik. Fındığı da dağıttı. Böceği bitirmek için inanılmaz bir çalışma var şu an... Bunları yiyen bir kuş türü için çalışma yapılıyor. Önümüzdeki sene yiyecek hiçbir olmayacak diyorlar Karadeniz'de... Dünyanın hiçbir yerinde üretici hakkını alamaz. Aracı ve satan alır ama üretici alamaz" diye konuştu.



KALABALIK, KAOS VE ÇATIŞMA SEVERİM

Yıldız, "İstanbul dışında yaşamayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Kalabalık, kaos ve çatışma severim. İstanbul'da yaşayıp kalabalık ve trafikten şikayet etmeyeceksin. İstanbul'da yaşamanın bazı bedelleri ve koşulları var. Kiraların artışı sonrasında 5 bin kişi gidip, 6 bin kişi geliyor. Daha çok yerli gidip, yabancı geliyor. Yakında İstanbul'da yerli bulamayabiliriz" cevabını verdi. Stand-up oyununa devam ettiğini belirten Yıldız, deprem bölgelerinde ücretsiz sahne aldığını belirtti.