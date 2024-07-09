Metin Şentürk'ün villası icradan satılıyor! Eski eşiyle mahkemelikti

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, Şarkıcı Metin Şentürk ile Fulya Kalkavan 2006 yılında evlendi. Çift, bir süre sonra anlaşamadı. Fulya Kalkavan, eşine evden uzaklaştırma kararı aldırdı. 2014 yılında çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, Metin Şentürk’ü 150 bin lira tazminatın yanı sıra aylık 5 bin lira yoksulluk nafakası ödenmesine hükmetti. Ünlü şarkıcı, nafaka ödememek için dosyayı Yargıtay'a taşıdı ve nafakadan kurtuldu. Fulya Kalkavan da yeni bir dava daha açtı. Mahkeme, Metin Şentürk’ün 4 milyon 337 bin 793 lira katılma alacağını 2015 yılından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte eski eşine ödemesine hükmetti.

BAŞLANGIÇ FİYATI 31 MİLYON LİRA OLDU

Fulya Kalkavan, alacaklarını tahsil edemeyince Şentürk’e haciz gönderdi. Banka, borçlu olan Şentürk’ün Emirgan’da bulunan villasına ipotek koydu. Ardından da Metin Şentürk adına kayıtlı olan villanın satış işlemleri başladı. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Müdürlüğü, İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Mirgün mahallesi, 621 ada, 99 parselde bulunan arsa nitelikli, 502 metrekare alana sahip olan villa 62 milyon muhammen bedelle satışa çıkarıldı. 11 Temmuz 2024 tarihinde açık artırma usulüyle satılacak olan villa nın ihale başlangıç fiyatı 31 milyon 25 bin lira olarak belirlendi. Tam hisseli olarak Metin Şentürk adına kayıtlı olduğu, Şerh hanesinde haciz şerhlerinin olduğu, İpotek hanesinde T.C. Ziraat bankası A.Ş. lehine ipoteğin olduğu görülmüştür.

BİLİRKİŞİ VİLLANIN DEĞERİNİ 106 MİLYON OLARAK BELİRLEDİ

Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Keşif ve Bilirkişi Raporu: İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Müdürlüğü’nün 11.07.2023 tarihinde yaptığı mahallinde keşif sonucu Sayın Bilirkişilerin 21.07.2023 tarihinde sundukları rapor sonucu; İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Mirgün mahallesi, 621 ada, 99 parselde bulunan arsa nitelikli, 502,00 m2 miktarlı taşınmazın;

Arsa değeri: 502,00 m2 x 200.000 TL/m2 = 100.400.000,00 TL,

Bina Değeri: 417,00 m2 x 15.000,00 TL/m2 = 6.255.000,00 TL,

Tamamına 106.655.000,00 TL kıymet takdir etmişlerdir.

LÜKS MALZEME KULLANILMIŞTIR!

İlanda villanın özellikleri şöyle anlatıldı: İstanbul İl, Sarıyer İlçe, MİRGÜN Mahalle/Köy, Emirgan Caddesi ve İstinye Caddesi Mevkii, 621 Ada, 99 Parsel, Satışa konu gayrimenkul; İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Mirgün mahallesi, 621 ada, 99 parselde bulunan ARSA nitelikli, 502,00 m2 miktarlı taşınmaz üzerinde 5 katlı binanın bulunduğu arsadır. Taşınmaz üzerinde bulunan bina 3 bodrum kat, zemin kat ve 1 normal kattan oluşmaktadır. Binanın tamamı tek bir bağımsız bölüm olarak kullanılmaktadır. Binanın; 3.bodrum katında 2 hizmetli odası, wc, kazan dairesi, sauna ve buhar odası bulunmaktadır. Yerinde yapılan ölçümde 3.bodrum katın yaklaşık 91 m2 alana sahip olduğu görülmüştür. 2.bodrum katında salon, açık mutfak ve wc bulunmaktadır. Bu kattan arka taraftaki bahçeye çıkış bulunmaktadır. Bahçe kısmında açık havuz bulunmaktadır. Yerinde yapılan ölçümde 2.bodrum katın yaklaşık 91 m2 alana sahip olduğu görülmüştür. 1.bodrum katında 3 oda ve her odada ebeveyn banyosundan oluşmaktadır. Yerinde yapılan ölçümde 1.bodrum katının yaklaşık 125 m2 alana sahip olduğu görülmüştür. Zemin katında salon, mutfak ve wc bulunmaktadır. Yerinde yapılan ölçümde zemin katının 125 m2 alana sahip olduğu görülmüştür. 1.normal katında oda, banyo, giyinme odası ve teras bulunmaktadır. Yerinde yapılan ölçümde 1.normal katın yaklaşık 73 m2 alana sahip olduğu görülmüştür. Taşınmazın dört tarafı duvarla kaplıdır. Taşınmazın ön tarafında tek araçlık açık otopark ve bir adet yaklaşık 8 m2 büyüklüğünde kulübe bulunmaktadır. Taşınmazın elektrik, su ve doğalgaz tesisatı mevcuttur. Taşınmazın içinde her kata ulaşan asansör bulunmaktadır. Bina 1 sınıf işçilik ve malzemesi ile imal edilmiş olup oldukça lüks malzeme kullanılmıştır.