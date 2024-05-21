Messika 77. Cannes Film Festivali'nde The Apprentice filminin gösteriminde  

Candice Swanepoel, kırmızı halıda Bright Falcon yüksek mücevher kolyesi ve Diamond Wave yüzüğü ile göz alıcıydı. Güney Afrikalı model, görünümünü Fiery küpeleri ve yüzüğü ile birleştirdi.

Alman model Toni Garrn, Beyond the Light koleksiyonundan Akh Ba Kha yüksek mücevher küpeleri, yüzüğü ve Diamond Catcher yüzüğü ile şıklığını tamamlayarak muhteşem bir görünüm yarattı.

Fransız model ve oyuncu Thylane Blondeau, Desert Bloom ve Twisted yüzüklerini Ophelia küpeleri, Shards of Mirror bileziği ile kombinleyerek nefes kesici bir duruş sergiledi.

Fransız oyuncu Nina Meurisse, Move Impérial küpeleri ve Fiery yüzükleri ile kırmızı halıda ışıldadı.