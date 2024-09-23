Mesiad’dan muhteşem defile

"MerterModa24” etkinlikleri kapsamındaki, 15 Üniversiteden 60 başvurunun değerlendirildiği “Merter Moda Tasarımcılar Yarışması Final Defilesi ilk gün yapılarak genç tasarımcılara ödülleri verildi.

3. olan tasarımcı Başkent Üniversitesinden Melike Eslem Kanaç, 2. olan tasarımcı Atılım Üniversitesinden Özge Çelikel, 1. olan tasarımcı Başkent Üniversitesinden Zeynep Berire Yılmaz oldu.

1.lik ödülünü Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar verirken, Mesiad Başkanı Gürbüz Oruç ve Genç Mesiad Başkanı Fatih Gündüzalp ev sahipliği yaptı.

İkinci gün ise Türkiye'nin önde gelen firmaları yeni sezon kreasyonlarını defilede tanıttı.

Geceye iş sanat ve cemiyet hayatında birçok ünlü isim katılırken aralarında Soner Sarıkabadayı eşi Camelo Lopez, model Ece Su Uçkan, Demet Aşıl gibi isimler katılırken gecede sergilenen kreasyonlar büyük beğeni topladı.