Merve Çağıran yüzündeki şişliği gözlüğüyle kapatmaya çalıştı!

Snob Magazin'in haberine göre; Bir dönem aynı dizide kamera karşısına geçen Nilsu Berfin Aktaş ve Merve Çağıran, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.



İkili AVM'nin içinde mağazaları gezdi.

Oyuncular, Türk ve yabancı hayranlarının da ilgisiyle karşılaştı.



Çağıran'ın yüzündeki şişlik ise dikkat çekti. Oyuncu, geniş gözlük takmasına rağmen, yüzündeki şişliği kapatamadı. İki oyuncu, sorulara cevap vermedi.