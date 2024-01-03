Merve Boluğur: Bol para diliyorum

Öğlen saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de bir süre meydan katında bulunan mağazaları gezip yılbaşı alışveriş yapan güzel oyuncu, daha sonra meydan katında bulunan Cantinery restorana geçip yakın arkadaşıyla birlikte öğlen yemeği yedi.

Restoran çıkışı muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp eğlenceli halleriyle objektiflere poz veren Merve Boluğur, ‘’yeni yıldan öncelikle bol para diliyorum daha sonra huzur ve aşk ise birlikte gelsin, umarım 2024 tüm güzellikleri ile gelir’’ ifadelerini kullandı. Muhabir arkadaşların yeni yılını kutladıktan sonra meydan katında bulunan yeni yıl köyünü gezen güzel oyuncu, daha sonra kendi aracı ile AVM’den ayrıldı.