Merve Aydın Survivor yarışmasındaki Turabi Çamkıran'ın şarkısına öyle bir cevap verdi ki!

Snob Magazin'in haberine göre; Eski milli atlet Merve Aydın, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

'Survivor' yarışmasıyla bilinen Aydın, "Spora devam ediyorum. Sosyal medyada birçok markayla çalışıyorum" dedi. 'Survivor'la ilgili Aydın, "Bugün çağırsınlar asker gibi giderim. Yarışmayı, orada yaşamayı ve adrenalini seviyorum" diye konuştu. Aydın, "Çocuktan sonra zor olmadı mı?" sorusuna, "Çok zorluğunu çekmedim sporcu olmaktan kaynaklı olabilir. Her koşulda zorluğa alıştığımız için bu da beni zorladı diyemem" yanıtını verdi. Aydın, bu sezon şampiyon olan Adem Kılıçcı'yı desteklediğini söyledi.

BAZI OLAYLARDA HİÇBİRİSİNE SAYGI DUYMUYORUM



Aydın, "Katıldığımız yarışmalarda, 'Asıl siz şampiyon olmalıydınız?' diyenler oluyor mu?" sorusuna ise, "2015'ten sonra çok mesaj aldım. 2 ve 3'üncü oldum şampiyon olamadım. 2015'in asıl şampiyonun benim olduğumu söylüyorlar. Babamın yaptığı konuşmaya gidiyor hep. Olsun babamın canı sağolsun. Şampiyon olmuş kadar insanların gönlünde taht kurmuşum. İnsanlar, 'Sen bizim evimizin kızısın' diyor o bana yetiyor. Onların, evinde misafir değil; abla, kardeş ve evlat olabildiysek ne mutlu bize" yanıtını verdi. Bu sezonki 'Survivor'da yasak aşk iddialarına Aydın, "Böyle sezon görmedim. Beş sezon 'Survivor' geçirdim böyle görmedim. Nasıl zaman bulup, birbiriyle duygu ilişkisi yaşadılar şoklar içerisinde izledim. Bazı olaylarda hiçbirisine saygı duymuyorum" dedi.

'Survivor' yarışmasındaki Turabi Çamkıran'ın çıkardığı şarkının gündem olmasına Aydın, "Şovmen bir adam. İlgi çekeceğini görmüştür. Bildiği için yaptı. Benim için o şarkının yenilir yutulur yanı yok. İğrenç bir şey. Örf ve adetlerimize yakışmayacak bir şarkı. Vardır bir bildiği" açıklamasını yaptı.