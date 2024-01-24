Mert Ramazan Demir'i hiç böyle görmediniz!

Son zamanların en çok konuşulan dizi çiftlerin başında gelen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, önceki gün Metropol İstanbul'da görüntülendi.



Hemen hemen haftanın her günü dizi çekimleri olan çift, yorgunluğa yenik düştü. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayarak geç saatlere kadar devam eden setteki çekim aralarında yorgunluğu yenik düşerek uyuya kalan Mert Ramazan Demir'i görenler gözlerine inanamadı.



İkili, sahnelerinin gelmesiyle beraber rollerine enerjik bir şekilde devam etmeleri takdir topladı.

İkili, açık alanda gerçekleşen çekimler için hava şartlarına uygun giyinmeleri dikkatlerden kaçmazken, daha sonra alışveriş merkezindeki verdikleri kahve molasıyla da enerji depoladı.