Mert Kayıkçıoğlu’ndan 9 şarkı 5 klip

Mert Kayıkçıoğlu’ndan bir ilke imza atıp 5 klibi aynı anda yayınladı.

 

Mert Kayıkçıoğlu’nun “Minval” adlı albümü tüm müzik platformlarında yayınlandı. 9 şarkıdan oluşan albümdeki 5 şarkının klibi çekilip aynı anda yayınlandı.

Albümdeki 6 şarkının sözü ve müziği Mert Kayıkçıoğlu’na, diğer şarkıların sözleri İse Sabahattin Ali, Dursun Ali Akınet ve Cem Polat’a ait...

Albümün künyesinde Volkan Gümüşlü, Fırat Çavaş, Eylem Pelit, Erdem Sökmen, Akmal Azimov gibi önemli isimler bulunuyor.

Bu önemli proje albümün klipleri arasında uluslararası bir çok ödüllere sahip,
animasyon film ve bir de kısa film var. Mert yeni albümüyle listelere de hızlı bir şekilde giriş yapmayı başardı.

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