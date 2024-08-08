Mert Berkay’dan yeni şarkı

Sanatçı Mert Berkay, müzikseverlerle yeni şarkısı “Çılgınlar Gibi”yi buluşturdu.

Şarkı, dinleyicilere enerjik bir R&B Rock deneyimi sunuyor. Söz ve müziği Mert Berkay’ın imzasını taşıyor.

Mert Berkay, “Çılgınlar Gibi” ile müzik dünyasında yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Şarkının dinleyiciler üzerinde nasıl bir etki bırakacağını merakla bekliyoruz. Mert Berkay’ın dinamik ve taze sound’u, R&B Rock türündeki bu parçada kendini oldukça hissettiriyor.

Şarkı sözleri

Erittim bütün buzları
düşünmeden edemedim ben bunları
seyrettim tüm olanları
bilmecelerden yoruldum çözemem ben onları


Çılgınlar Gibi... Çılgınlar gibi...
Bu yaz çılgınlar gibi... çılgınlar gibi
çılgınlar gibi seyret çılgınlar gibi

tabi gelmedim peşinden
Yoksa yıldızlarım sönebilirdi birden
al aşkını içimden
sıcaklığın beni pişirmeden


işte burda çıkış yolu
bu yaz neyseki farklı bu konu
Hadi gel şimdi peşimden
söyleyeyim bi kaç kere daha istersen

Çılgınlar Gibi... Çılgınlar gibi...
bu yaz çılgınlar gibi çılgınlar gibi
çılgınlar gibi çılgınlar gibi


Çılgınlar Çılgınlar
Yeah bae Yeah bae
Çılgınlar gibi
Çılgınlar gibi
Çılgınlar gibi
Çılgınlar gibi
Çılgınlar gibi
Çılgınlar gibi

 

 

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