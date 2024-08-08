Mert Berkay’dan yeni şarkı

Şarkı, dinleyicilere enerjik bir R&B Rock deneyimi sunuyor. Söz ve müziği Mert Berkay’ın imzasını taşıyor.

Mert Berkay, “Çılgınlar Gibi” ile müzik dünyasında yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Şarkının dinleyiciler üzerinde nasıl bir etki bırakacağını merakla bekliyoruz. Mert Berkay’ın dinamik ve taze sound’u, R&B Rock türündeki bu parçada kendini oldukça hissettiriyor.

Şarkı sözleri

Erittim bütün buzları

düşünmeden edemedim ben bunları

seyrettim tüm olanları

bilmecelerden yoruldum çözemem ben onları



Çılgınlar Gibi... Çılgınlar gibi...

Bu yaz çılgınlar gibi... çılgınlar gibi

çılgınlar gibi seyret çılgınlar gibi

tabi gelmedim peşinden

Yoksa yıldızlarım sönebilirdi birden

al aşkını içimden

sıcaklığın beni pişirmeden



işte burda çıkış yolu

bu yaz neyseki farklı bu konu

Hadi gel şimdi peşimden

söyleyeyim bi kaç kere daha istersen

Çılgınlar Gibi... Çılgınlar gibi...

bu yaz çılgınlar gibi çılgınlar gibi

çılgınlar gibi çılgınlar gibi



Çılgınlar Çılgınlar

Yeah bae Yeah bae

Çılgınlar gibi

Çılgınlar gibi

Çılgınlar gibi

Çılgınlar gibi

Çılgınlar gibi

Çılgınlar gibi