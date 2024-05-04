Meriç Aral'ın AVM tarzı

Meriç Aral, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde tek başına geldiği Zorlu AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceleyen oyuncu, "Setten fırsat bulup alışverişe çıktım, her şey yolunda alışveriş yapmaya geldim" açıklamasında bulundu.

Güzelliği ve şık AVM tarzı ile sevenlerinin beğenisini toplayan Meriç Aral, yanına gelen sevenlerini de kırmayıp tek tek hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Oyuncunun, güler yüzü ve sempatik tavırları dikkatlerden kaçmazken, doğal ve makyajsız güzelliği ise göz kamaştırdı.