Mercedes-Benz Kamyon’un Sağlık Bakım Tırı Türkiye’nin 7 bölgesini ziyaret ederek kamyon şoförlerinin yanında oldu

Mercedes-Benz Kamyon, Türkiye genelinde kamyon şoförlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği Sağlık Bakım Tırı projesiyle, 2023’te de adından söz ettirdi. Özel olarak tasarlanan dorsesiyle Actros L 1851 LS model Sağlık Bakım Tırı, yıl boyunca İstanbul, Aksaray, Düzce, Bursa, Amasya, Erzincan, Adana, Mersin, Manisa ve Gaziantep olmak üzere Türkiye’nin 7 farklı bölgesindeki illeri ziyaret etti.

“Hislere Tercüman Şarkılar” ödülleri topladı

Yıl boyu etkinliklerini sürdüren Sağlık Bakım Tırı, pazarlama ve reklam kategorilerinde önemli ödüllerin sahibi oldu. 2023’te hayata geçirilen “Hislere Tercüman Şarkılar” uygulaması, 1 Felis, 3 Başarı Ödülü ve 2 Gümüş Elma olmak üzere toplam 6 ödül alarak seneye damgasını vurdu. “Hislere Tercüman Şarkılar” projesi kapsamında, kamyon şoförlerinin yolda en fazla dinledikleri şarkılar tespit edilerek bu şarkılara özel albüm kapakları tasarlandı. Verilen psikolog hizmetiyle paralel olarak tasarlanan projede, albüm kapağına tıklandığında şoförleri, psikologların şarkıyla bağlantılı söylemleri karşıladı. Proje, bilinen şarkılarla dikkat çekerek şoförleri, Sağlık Bakım Tırı etkinliklerine davet etmeyi amaçlıyor.

Yılın son durağı Gaziantep’te rekor katılım

Yıl boyunca Türkiye'nin 7 bölgesinde 10 farklı şehirde gerçekleştirilen projenin final durağı Gaziantep oldu. 14 ayrı etkinlikle kamyon şoförlerini bir araya getiren proje, Gaziantep etkinliğinde rekor düzeyde bir katılım ve coşku ile yılı tamamladı.

Mercedes-Benz Türk Kamyon & Otobüs Pazarlama İletişimi ve Müşteri Yönetimi Grup Müdürü Serra Yeşilyurt, “Sağlık Bakım Tırı projemiz her sene olduğu gibi bu sene de büyük ilgi ve takdir gördü. Binlerce şoförümüzün ihtiyaçlarını dinlediğimiz ve onlara hizmet sunduğumuz projemiz, reklam ve pazarlama dünyasında büyük yankı uyandırırken kazandığımız ödüller de bizi gururlandırdı. Mercedes-Benz Kamyon olarak yolların kahramanları uzun yol şoförlerimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.