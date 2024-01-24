Memorıial Patoloji ISO 15189 akreditasyonu ile kalitesini tescilledi

Memorial Patoloji ilk kurulduğunda temel ilke olarak; Memorial Sağlık Grubunun misyon ve vizyonuna paralel olarak ‘Doğru, Zamanında, ve Güvenilir Patoloji Hizmeti’ ve ‘Kalitesini Her Alanda Belgelendirebilen’ bir patoloji laboratuvarı olmak olarak belirlemiştir. Bu doğrultuda Memorial Patoloji “ISO15189 Akreditasyonunu” alarak kalitesini tescillemiş oldu.

DİJİTAL PATOLOJİ VE YAPAY ZEKA İÇEREN ALT YAPI

FDA onaylı dijital patoloji alt yapısı ve ISO 15189 belgeli Memorial Patoloji çağın gereklerini sağlayan teknolojik donanıma sahiptir. Memorial Patolojinin, günümüz yapay zeka (YZ) çağındaki teknolojik gelişmelere bağlı olarak, küresel bir platforma dönüşen, “dijital patoloji” alanında altyapısı bulunmaktadır. Hastalarına zaman ve mekandan bağımsız olarak hizmet vermek hedefine bu alt yapı ile ulaşılabilmekte ve hastalıkların tanısı verilmektedir. Memorial Patoloji branşa spesifik uzman doktor kadrosuyla hizmet sunmaktadır. Nefropatoloji, dermatopatoloji, nöropatoloji, hematopatoloji gibi uzmanlık alanlarından hekimleri de bünyesinde bulundurmaktadır.

Memorial Patoloji Kurucu Hekimi Prof. Dr. İlknur Türkmen, ekibi ve kendi adına Türkiye’deki ISO15189 kalite belgesine sahip laboratuvarlardan biri olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi ve şunları aktardı: ‘ISO 15189 akreditasyonu, uluslararası geçerliliği olan bir kalite belgesidir. Memorial Patoloji olarak bu belgeye sahip olduğumuz için sevinçli ve gururluyuz. Ancak bu belgeyi almaktan öte, bu belgenin gereklerini günlük hayatımıza entegre edebilmiş olduğumuz, yaptığımızı yazdığımız, daha iyisini bulana kadar da yazdığımız gibi yaptığımız bir iş akışına sahip olduğumuz için mutluyuz. Başta kalite sorumlusu hocamız Prof. Dr. Mehtat Ünlü olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma, sıfırdan kurulan ve 3 yılda uluslararası kalite belgesi olan bir marka haline gelen Memorial Patoloji’ye katkıları için teşekkür ediyor, Memorial Sağlık Grubu’nun genel vizyonu içinde, Patolojiye verilen değer için de ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum’.