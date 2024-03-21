Memorial Uluslararası Çocuk Resim Yarışması başvuruları başladı

“Sporu Seviyorum” konulu resim yarışması, bu yıl çocukların yaratıcılıklarını harekete geçirmenin yanı sıra spora ve sanata olan duyarlılığı arttırmayı, gelecek sporcuların ve sanatçıların yetişmesine pozitif bir güç olmayı amaçlıyor.

Çocukların zihinsel gelişiminde önemli bir rolü olan resim sanatını öğrencilere sevdirmek ve geleceğin sanatçılarının yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışma; okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere yönelik olmak üzere üç ayrı kategoride hazırlanıyor. Yarışmaya, pastel boya kullanarak çizilen çalışmalar ile 3 Mayıs 2024 tarihine kadar katılım sağlanabiliyor.

Çocukların Resimleri 1 Yıl Boyunca Hastanede Sergilenecek

Çocukların motivasyonunu artırmak ve hayal gücünü sergilemelerine olanak sağlamak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren özgün eserler, 1 yıl boyunca Memorial Bahçelievler Hastanesi’nde sergilenme imkânına sahip olacak.

Yarışma ile ilgili detaylı başvuru bilgilerine www.memorial.com.tr web sitesi üzerinden ulaşılabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

Yarışma okul öncesi, ilkokul ve ortaokul olmak üzere üç kategoride yapılacaktır. Resimler, 35cm x 50cm ölçülerinde resim kağıdına, pastel boya ile yapılacaktır. Resimlerin sağ arka köşesine yarışmacının adı soyadı, yaşı, okulu, velisinin adı soyadı ve telefonu yazılmalıdır. Her yarışmacı sadece bir kez yarışmaya katılma hakkına sahiptir. Yarışmaya katılan resimler, eser sahiplerine iade edilmeyecektir. Sadece dereceye giren eserler 1 yıl içinde talep edilmesi durumunda eser sahiplerine verilebilir. Yarışmacılar resimlerini, 3 Mayıs Cuma gününe kadar Memorial Ataşehir, Bahçelievler, Şişli, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Dicle, Kayseri Hastanelerine elden veya posta yoluyla ulaştırabilirler. Kazananlar 13 Mayıs Pazartesi günü www.memorial.com.tr’den duyurulacaktır

Ödüller

Birinci: Bisiklet İkinci: Vestel V Tab Z1 A 64GB 10.1'' IPS Tablet Üçüncü: Vestel Akıllı Uyku Işığı Dördüncü: Vestel V23 Minidots Beyaz Kulakiçi Kulaklık Mansiyon: Akademi Çocuk Eğitim Set