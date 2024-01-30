Memorial Ankara Kardiyoloji bölümü 10 yılda 10 bin hastanın kalbini kazandı

Girişimsel kardiyoloji ile gerçekleşebilen işlemler arasında geçmişte sadece göğüs kafesi kesilerek açık ameliyatla çözülebilen pek çok rahatsızlık yer almaktaydı. Kalpte delik, kapak değişimleri, damar tıkanıkları, aort balonu, ritim bozuklukları, nedensiz bayılmalar, dirençli hipertansiyon ve kalp pili uygulamaları girişimsel kardiyoloji denilince akla ilk gelenlerden oluyor. Göğüs kafesi açılmadan damardan girilerek yapılan girişimsel tedavi yöntemleri sayesinde hastalar aynı gün ya da bir gece yatış sonrası taburcu olabiliyor. Ayrıca Memorial Ankara Hastanesi Kardiyoloji Ekibi 7/24 hizmet anlayışı ile kalp krizlerine de anında müdahale ederek, krize yol açan tıkanık damarı anında açıyor.

Kalp ritim bozuklukları konusunda öncü rol oynayan merkezde her türlü ritim bozukluğunun tedavisi yapılabiliyor. Ayrıca kalp pilleriyle ilgili sorunların çözümünde (kırılan elektrot tellerin çıkarılması vb.) ülke çapında hizmet veriliyor. Son dönemde güncellik kazanmış olan bazı bayılmaların kalbin sinirlerini yakarak tedavisi ise merkezin başarılı uygulamaları arasında yer alıyor.

Memorial Ankara Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, gelişen teknolojinin de yardımıyla son yıllarda büyük ivme kazanan, kalbi besleyen koroner damarlardaki darlıklar ve tıkanıklıklarla ilgili girişimsel tedavi yöntemleriyle de hastalara şifa oluyor. Ana damarlara müdahale, çoklu damar hastalıklarına müdahale ya da ileri derecede kireçli ve tam tıkalı damarlara müdahalenin (damarda taş kırma ve yüksek hız döngülü matkap sistemleri de dahil) mümkün hale geldiği girişimsel kardiyolojinin tüm teknikleri merkeze başvuran hastalarda gerektiğinde uygulanabiliyor.

10 BİN HASTA VE YAKINLARINA NİCE 10 YILLAR HEDİYE

Memorial Ankara Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nün uzman hekim kadrosu; Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Oto, Prof. Dr. Ebru Akgül Ercan, Prof. Dr. Hakan Aksoy, Doç. Dr. Begüm Yetiş Sayın ve Uz. Dr. Cansu Selcan Akdeniz’den oluşuyor. Prof. Dr. Ali Oto son 35 yıldaki teknolojik gelişmelerle birlikte girişimsel kardiyolojide de devrim niteliğinde yenilikler yaşandığını belirterek, “Bu büyük değişimin parçası olmaktan çok mutluyuz ve 10 bin hasta ile ailelerine sağlık dolu nice 10 yıllar hediye edebildiğimiz için gururluyuz’’ diyor.