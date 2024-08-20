Meltem Cumbul Güzel Aşklar Diyarı için Türkiye’ye döndü

Sinema ve televizyon dünyasının usta oyuncusu Meltem Cumbul, Kanal D’nin yeni dizisi “Güzel Aşklar Diyarı” için New York’taki evini kapatarak Türkiye’ye taşındı.

Meltem Cumbul, oyuncu kadrosu ve Kapadokya’daki çekim mekanlarıyla dikkat çeken Güzel Aşklar Diyarı’nda “Gönül” karakterine hayat verecek.

YILAN HİKAYESİ’NİN ZEYNO’SU

Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu dizide Cumbul’un yanı sıra Türk tiyatro, sinema ve dizi dünyasının efsanevi isimlerinden Halil Ergün de yer alıyor. Kanal D’nin “Yılan Hikayesi” dizisindeki “Zeyno” rolüyle adını geniş kitlelere duyuran ve pek çok başarılı yapımda rol alan Meltem Cumbul, 10 yıl aradan sonra Güzel Aşklar Diyarı ile televizyon ekranlarına dönecek. Çalışmalarına bir süredir New York’ta devam eden güzel oyuncu, bu proje için Amerika’daki evini kapatarak Türkiye’ye dönüş yaptı.



KAPADOKYA BENİM ÇOCUKLUĞUM

Dizinin okuma provasında Güzel Aşklar Diyarı ile ilgili olarak “Asla yerinde durmayan, ailenin, aşkın önemini çok güzel anlatan bir hikâye” diyen Cumbul, dizinin çekildiği Kapadokya ile ilgili de önemli bir anısını paylaştı. Çocukluğunun üç yılını Kapadokya’da geçirdiğini söyleyen Meltem Cumbul “Babamın işi dolayısıyla Kapadokya’da yaşadık. Çok sevdiğim bir yerdir. Bir sinema filmini de orada çekmiştim. Mekânlar da beni çok etkiledi.” dedi.

İKİ YABANCININ BÜYÜK AŞKI

Güzel Aşklar Diyarı, Kapadokya’da geçen sürükleyici bir öyküyü izleyici ile buluşturacak. Dizi, Kapadokya’nın en köklü ailelerinden biri olan Alaca ailesinin gizemli ve entrika dolu hikayesini, iki yabancının büyük aşkı eşliğinde anlatıyor. Dizide, Deniz’in (Özgü Kaya) sürpriz gelişi ile birlikte aile içindeki dengeler tümüyle değişiyor.

MÜZİKLER MAHSUN KIRMIZIGÜL’DEN

Yapımını Medyapım ve Boyut Film’in, yapımcılığını Fatih Aksoy’un üstlendiği, senaryosunu ise Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı Güzel Aşklar Diyarı’nın oyuncu kadrosu da oldukça güçlü.

Meltem Cumbul ve Halil Ergün’ün yanı sıra Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Kaya, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltısu Alyanak gibi isimleri kadrosunda buluşturan dizinin müzikleri ise yine Mahsun Kırmızıgül’e ait. Güzel Aşklar Diyarı, yakında Kanal D’de ekrana gelecek.