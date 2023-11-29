Melisa Sözen, Ülkü Duru ve Müfit Kayacan'ı buluşturan “Aile Yalanları” 20 Aralık’ta Zorlu PSM’de  

Zorlu PSM, Toy İstanbul ve Melisa Sözen’in ortak yapımcılığı ile Nermin Yıldırım’ın “Bavula Sığmayan” novella’sının birbiriyle bağlı ilk üç kısa öyküsünden kendi uyarladığı oyun olan, başrollerini Melisa Sözen, Ülkü Duru ve Müfit Kayacan'ın paylaştığı ve yönetmenliğini Hakan Emre Ünal'ın üstlendiği “Aile Yalanları”, küçük bir aile trajedisini üç kahramanın da perspektifinden anlatarak, her birinin aynı olayı nasıl bambaşka şekillerde algılayıp yaşadığını gözler önüne serdiği hikayesiyle 20 Aralık’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde prömiyerini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Belgin, bir gece yarısı annesinden beklenmedik bir telefon alır. Apar topar memlekete giden genç kadın, burada üç kişilik bir aile bilmecesinin içine düşer. Aile cenderesinde kendi yolunu bulmaya çalışan Belgin, ömrünün sonbaharında yeni bir hayat ihtimali arayan Kamuran ve herkes mutlu olsun istedikçe kendi dahil kimsecikleri mutlu etmeyi beceremeyen Müzeyyen’in buruk ama neşeli hikâyesi. Söylenenleriyle ama en çok da söylenemeyenleriyle tam bir aile hikâyesi.

Peki şimdi ne olacak? Hem kendimiz olup hem de sevebilecek miyiz birbirimizi?

“Aile Yalanları” 20 Aralık biletleri passo.com.tr’de satışta!