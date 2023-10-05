Melisa Sözen ile Harun Tekin tiyatro prömiyerinde görüntülendi

Melisa Sözen, Mor ve Ötesi Grubunun solisti Harun Tekin ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Uraz Kaygılaroğlu’nun Türkiye'de ilk kez sahneye uyarlanan ‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun prömiyerini izlemeye gelen Melisa Sözen ve Harun Tekin, muhabir arkadaşların fotoğraf isteğini kırmayıp, objektiflerin karşısına geçti. Çiftin neşeli ve eğlenceli halleri dikkat çekerken, şık tarzları ise gözlerden kaçmadı.