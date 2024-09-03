Melis Sezen ve Salih Bademci Venedik Film Festivali’ni salladı

Lexus ile 81. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde Melis Sezen ve Salih Bademci, bu yüksek profilli festivalde kendine has tarzlarıyla ses getirdiler. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ali Haydar Bozkurt’un ev sahipliğinde, Lexus’un davetiyle Venedik'e katılan ünlü isimler aynı zamanda Türkiye'de de markanın temsilciliğini yapıyorlar.

Lexus yeni modellerini burada sergilerken, sinema dünyasıyla sıra dışı deneyimler sunma arzusunu bir araya getiriyor. Dünyanın en ünlü ve önemli sinema sanatı etkinliklerinden olan festivalde, Türk yıldızlarla birlikte birçok yabancı ünlü isim de bir araya geldi.

Festivalde film gösterimine katılan Melis Sezen ve Salih Bademci, sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği Yönetmen Pedro Almodóvar’ın The Room Next Door Filmi filmini izlediler.

Lexus’un elektrikli ve tam hibrit araçları Türk yıldızları festival alanına getirirken aynı zamanda Venedik’e gelen diğer ünlü oyuncuları, VIP konukları ve yönetmenleri de konforlu bir şekilde etkinlik alanına ulaştırdı. Bu yılki etkinlikte tam hibrit LBX, plug-in hibrit NX, RX Performans Hibriti ve tam elektrikli Lexus RZ yer aldı.

Lexus'un vizyoner yönü sergileyen LF-ZC konsept aracı da, ilk kez Venedik Lido’da sergilenmeye başladı. Venedik’in etkileyici atmosferinde yerini alan bu özel konsept araç, elektrikli araç teknolojisinde yeni bir çağ açmaya hazırlanıyor.