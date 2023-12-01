Melis İşiten, eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'ndan boşanma sebebini ilk kez açıkladı!

Yapımcılığını BBO Yapım'ın, sunuculuğunu Ceyda Düvenci'nin üstlendiği NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'in konuğu, oyuncu Melis İşiten oldu. İşiten; iyatro ekibiyle birlikte yaşanılan ölümlü trafik kazasının ardından değişen hayatını ve boşandığı eşi Uraz Kaygılaroğlu ile olan aşklarını ilk kez anlattı. İşiten: "Bu kadar aşık olup bu kadar yüksek gidemezdi, bir yerde patlayacağız diye bekliyorduk" diyerek aşklarının büyüklüğünü anlattı. "Çok seviyorum, onun da beni çok sevdiğinden şüphem yoktu. Boşanma kararını çok hızlı verdik, birbirimizi sevmemiz çok büyük etkendi. Çok genç yaşta evlenip, anne baba olduk, çok heyecanlı tipleriz, bu bizim için beklenen bir şeydi. Bu kadar aşık olup, bu kadar yüksek gidemedi, bir yerde patlayacak diye bekliyorduk. Hiç birbirimize yalan söylemedik, bu muazzam bir saygıya sebep oluyor. Benim en büyük avantajım buydu, çok iyi bir iletişimimiz var, dürüstüz. Ama olmadı.

BOŞANIRKEN KADIN İSTERSE BÜTÜN DÜNYALARI YIKABİLİR

Boşanırken kadın istese bütün dünyaları da yıkabilir, toz pembe de yapabilir, ne gerek var karşında bu kadar dürüst bir adam karşında. 1 sene çok zorlandık, çok yüksek bir dünyadan çıkıp soğutmak çok zordu. Ada da çok küçüktü, birbirimize duyduğumuz saygı ve sevgiyle, çekildim, uzaklaştım, herkes bir kafasını dinlesin dediğimiz bir 2 senemiz oldu. Sonra yeniden, kızgınlık olmadığı için, yeniden bir araya gelmeye başladık. Biz kazadan sonra yeniden arkadaş olmuşuz gibi oldu, hayır ilk günden beri böyleydi. Başıma bir şey gelse ben Uraz'ı arardım, Uraz bunu biliyor. O da beni arar"



3 ARKADAŞIMIZI KAYBETTİK, 1 KİŞİ VEFAT ETTİ OLARAK BİLİNİYOR

"Kaza, konuştuğumuz zaman beni üzen bir şey değil, başka bir yere oturtmaya çalışıyorum. 3 arkadaşımızı kaybettik o kazada, bir tanesi çok yakın arkadaşımızdı, öyle bilinmiyor 1 kişi vefat etti olarak biliniyor... Çok zordu, bunun empatisi yok, anlamak gibi bir yerden anlatmıyorum. Ölen kişiye dair yas tutmayıp, önceki hayatının yasını tutuyorsun. Gencecik bir arkadaşımız öldü, neden diyorsun. Ölüm varmış diyerek çıktık oradan... Unutmaya meyilliyiz ama, unuttuğumu anladığım anda, kendime kızıyorum. Çok zor bir durum, arkadaşlarım, ailem kızımın desteği... Tanıyan tanımayan herkesin kalbi orada bir attı... Bu kaza bana ders olsun, herkes canımı sıkmamalı diyerek büyümeye başladım."