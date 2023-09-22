Melis Bilen'den yepyeni bir şarkı

Bu yeni şarkı, günümüzün trend odaklı yaşam tarzlarını ve imajın, samimiyetin önündeki engelleri nasıl oluşturduğunu anlatarak, düşündürücü bir mesaj sunuyor. "İmajdır Her Şey," Melis Bilen'in enerjik pop-funk ve disco-dans esintilerini bir araya getirdiği bir şarkıdır. Şarkının sözleri ve müziği Melis Bilen'e aittir ve düzenlemesi Emrah Türken tarafından yapılmıştır. Klibi ise İngiltere'nin canlı şehri Manchester'da Luma Film tarafından çekildi. Albümün fotoğraflarında ise "Senem Peace" imzası var.

"İmajdır Her Şey" şarkısının klibi, şarkının temalarını mükemmel bir şekilde yansıtan görsel bir hikaye sunar. Klipte Melis Bilen, iki farklı karakteri yan yana getirerek sembolik bir yolculuğa çıkarıyor.

Bir sahnede Ferrari'nin direksiyonunda, görüntüsüne fazlasıyla önem veren, gösterişli ve kendini beğenmiş bir karakteri canlandırarak, imajın yüzeydeki parıltı olduğunu vurguluyor. Buna karşılık, başka bir sahnede Melis, golf arabasıyla keyifli anların tadını çıkararak, içten bir ruhla anın tadını çıkartan bir karakteri canlandırıyor. Sonunda, her iki sahnede de kendine özgü ve eğlenceli pozlar verir ve gerçek mutluluğun kendi olmak ve içten olmakla mümkün olduğunu vurgular. Klip aynı zamanda Melis Bilen'in maceracı ruhunu da gözler önüne seriyor. Parkta eski bir kaset bulan Melis, bu kasetteki şarkı ile birlikte Manchester sokaklarında dans ederken, renkli bir elbiseyle insanların arasına katılarak, kendine güven ve coşku dolu bir şekilde eğlencenin sadece samimi ve gerçek olmakla bulunduğunu gösteriyor.

"İmajdır Her Şey" yalnızca enfes bir müzik deneyimi sunmakla kalmaz, aynı zamanda derin bir mesaj taşır. Şarkı, toplumsal güzellik standartlarına ve imaja uyma baskısının insanlar üzerindeki etkilerini sorgularken, bireylerin kendilerine olan sadakatinin ne kadar değerli olduğunu vurgular.

"İmajdır Her Şey," Melis Bilen'in özgün müzik tarzını ve yeteneğini bir kez daha kanıtlıyor. Dinamik dans ritimleri ve düşündürücü sözleriyle, şarkı geniş bir dinleyici kitlesine hitap etmeyi vaat ediyor.

Melis Bilen'in son teklisi "İmajdır Her Şey," şu anda müzik platformlarında ve video paylaşım sitelerinde dinlenebilir. Sizleri toplumsal imaj baskısının etkilerini düşünmeye ve samimiyetin önemini kutlamaya davet ediyoruz.