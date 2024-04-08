Melis Aydın "Günler Yalnız" ile albümünün açılışını yaptı

Söz yazarı ve besteci yönüyle dikkat çeken genç müzisyen, üstünde uzun süredir çalıştığı ve 9 şarkıdan oluşan ikinci stüdyo albümünün kayıtlarını tamamladı.

Melis Aydın'ın yeni albümünün habercisi ''Günler Yalnız'' bu hafta DokuzSekiz Müzik yapımcılığında tüm dijital platformlarda dinleyicisiyle buluştu. Söz ve bestesi Melis Aydın'a ait olan "Günler Yalnız"ın düzenlemesi Özkan Meydan ve Alican Özbuğutulu, mix-masteringi ise Dijital Meydan imzası taşıyor.

Albümün genel duygu dünyasını yansıtan ilk şarkı "Günler Yalnız", hayal kırıklığının yarattığı iç çatışmayı ve başkalarının beklentilerini karşılamaya çalışırken kendinden uzaklaşanların duygularını anlatıyor. Bütünlük içinde hazırlanan albümde yer alan tüm şarkıların videoları da aynı konseptte hazırlandı. İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde çekilen video klipler, her ay yayınlanacak yeni şarkı ile birlikte yayına girecek.