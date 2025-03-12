Melikşah Altuntaş ile Büro'da Mabel Matiz rüzgarı!

Melikşah Altuntaş’ın YouTube kanalında büyük ilgi gören Büro serisi bu hafta müzik dünyasının özel isimlerinden Mabel Matiz’i ağırladı. Yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren ve yalnızca müziğiyle ön planda olmayı tercih eden Mabel Matiz Büro’nun eğlenceli atmosferine hızla uyum sağladı.

MABEL MATİZ ŞARKILARINI OKUMAYAN STARLAR KİM!

Programın en dikkat çeken anlarından biri Mabel Matiz’in bugüne dek şarkı vermediği isimlerin listelendiği bölüm oldu. Kendi şarkılarını okumalarını en çok istediği ünlüleri sıralayan sanatçı listenin ilk sırasına Tarkan’ı yerleştirirken, Hande Yener, Kibariye, Edis ve Hadise de sıralamada kendine yer bulan ünlü isimler oldu.

DİVALARIN BBG EVİ NASIL OLURDU?

Melikşah Altuntaş’ın klasikleşmeye aday listelerinden biri daha bu bölümde hayat buldu: “Divaların BBG evi olsa, kimler bu evde olurdu?” sorusuna büyük bir heyecanla yanıt veren Mabel Matiz’in listesinde Sezen Aksu, Ajda Pekkan ve Nükhet Duru başı çekerken, Nilüfer, Bülent Ersoy ve Sertab Erener de bu hayali eve dahil oldu. Ortaya unutulmaz anların yaşanacağı renkli bir ev fikri çıktı.

AH CANIM BENİM

Programın en duygusal anı ise, Mabel Matiz’in çocukluk fotoğrafıyla karşılaştığı sahneydi. İlkokul önlüğüyle çekilmiş bir karesini gören sanatçı kahkahalar arasında nostaljik bir an yaşadı ve duygusal bir şekilde “Ah canım benim…” sözleriyle kendisine seslendi.

Her hafta sürpriz konuklarıyla gündem olan Büro daha önce Ezgi Mola, Ulaş Tuna Astepe, Derya Karadaş, Caner Özyurtlu ve Hazal Türesan gibi isimleri ağırlamıştı. Mabel Matiz’in konuk olduğu bu özel bölüm ise izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Melikşah Altuntaş’ın hazırlayıp sunduğu Büro her Pazar yeni bölümleriyle YouTube’da!