Melike Öcalan güzellik sırrını açıkladı!

Melike Öcalan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Program toplantısı yaptığını belirten sunucu, "Sunuculuğunu yaptığım TRT Müzik'teki 'Melike ile Müziğin Ritmi' programı devam ediyor. YouTube programı yapacağım. Biri talk-show diğeri ise sürpriz. Sektörde hali hazırda iş yapanlarla beraber büyüdük. Yani çocukluk arkadaşlarımı da çağıracağım programa... Yeni farklı konuklar da olacak, ünlüler olacak yani... Tescilli en küçük kadın sunucusuyum. 12 yaşında sahnede başladım. 17 yaşında canlı yayına çıktım" dedi.

Öcalan, "Genç yaşta başlamanın pişmanlığı var mı?" sorusuna, "Pişmanlık değil. Bazılarımız için meslek seçim bazıları için kader oluyor. Bence mesleğim kaderim. Hiçbir zaman başka meslek düşünmedim. Mesleğime aşığım" yanıtını verdi.

Sunucu, "Çocukluğunuzu yaşadınız mı?" sorusuna, "Onun ayrımını yapan çocuktum. 12 yaşında reklamla başladım. Setten çıkarken, oyuncu ruh hali yoktu. Evin bahçesine gidip oyun oynardım. Ayrım yapabiliyordum. Ailenin eğitimi de önemli... Şu anda da özel hayatımı ve mesleğimi ayırt ediyorum" diye konuştu.

ESTETİĞİM YOK

"Altı ay Bodrum ay ay İstanbul'da yaşıyorum" Öcalan, "Denizi seviyorum. Orada da şehir hayatındayım. O kadar da otantik değilim. Merkeze yakın yerde oturuyorum. Eski yüzücüyüm. Beylerbeyi'nde büyüdüm. Deniz kokusu önemli. Kaptanlığımı öğrenmeye çalışıyorum. Sektörde Bodrum'a dönüyor yazın. Normalde nisanda deniz sezonunu açıyorum ama bu sene olmadı. İşlerim yoğundu. Daha gidemedim Bodrum'a... İşler bitince gideceğim" ifadelerini kullandı.

Sunucu, "Yıllardır değişmeyen yapınız var. Sırrı nedir?" sorusuna, "Klişe olacak ama içini iyi tutmak ve olaylara sevgi dolu bakmak yüze yansıyor. Diğeri de doğallıktan yanayım. İçten temizlik ve bakımı tercih ediyorum. Yüzme ve yürüyüş seviyorum.

Beslenmeme dikkat ediyorum. Saçım bile uzun yıllardır doğal. Estetiğim yok. Çocukluk fotoğrafımdan belli. Çok fazla yüzüyle oynayan kişiler daha büyük gösteriyorlar" cevabını verdi.