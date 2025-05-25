Melih Kunukçu'yla birlikte olan İrem Derici hayalindeki düğünü açıkladı!

İrem Derici, Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı.



Açıkhava konseri veren şarkıcı, "Kıbrıs ikinci evimiz. Her ay bir ya da iki konser veriyoruz. Konserin amfi tiyatroda olması inanılmaz heyecanlandırdı. Film festivaline gidenler gibi kuyruklu elbise giydim. Genelde bu kadar şık görmüyorsunuz beni, bugün özel hazırlandık" dedi.



İPİMLE KUYUYA İNANILMAZ

Melih Kunukçu'yla birlikte olan Derici, "Bugün sizi siyah görüyoruz ne zaman beyazlar içinde göreceğiz?" sorusuna, "Bir kere beyazlar içinde gördünüz. Bu defa ekru tercih edeceğim. Evlilik ne zaman olur hiç bilmiyorum. Çat yarın da olabilir, iki sene sonrada... Hiç olmayabilir de... Ben İrem Derici; ipimle kuyuya inanılmaz, tükürdüğümü yalama konusunda bir dünya markasıyım" yanıtını verdi.

Kunukçu'yla ilişkileri için şarkıcı, "Çok eğlenceli çift olduk. Kendi şahsi rekorumu kırmak üzereyim. 10 ayı geçiyoruz. 6-7 ay dedim mi gidiyor bende. Bu sefer terazi şaştı. Keyifliyiz. Onun işi yoğun benim de... Daha az görüşmeye başlayınca ilişki daha güzelleşiyor. Arada boşluklar bulunca kaçacağız tatile" ifadelerini kullandı. Derici, "Geçtiğimiz günlerde, 'Evlilik teklifi bekliyorum' demiştiniz. Teklif geldi mi?" sorusuna, "Gelmedi daha... Gelse canlı yayın açarım" diye cevap verdi. Şarkıcı, beklenmedik anda teklif olmasının daha iyi olacağını belirtti. Düğünle ilgili hayalleri için Derici, "Hayalim yakın arkadaşları toplayıp yurt dışında evlenmek... 200-300 kişilik düğünde para harcayıp, harcatmam" dedi.



İĞNEYLE ZAYIFLIYORUM

Formda olmasına Derici, "Herkes iğne oluyor. Kimse söylemiyor ama... Herkes, 'Spor ve diyetle zayıfladım' diyor ama öyle değil. 10 ünlüden dokuzu iğneyle zayıflıyor. Dünya starları da böyle zayıfladı. Bende iğneyle zayıflıyorum ama sadece ben söylüyorum. Tavsiye edilecek şey mi, gidip herkes kan değerlerine baktırsın ona göre tercih etsin. Ben ağzımı tutamıyorum. 2017'de anoreksiya nedeniyle 43 kiloya düştüm. Form tutmak evlilik ve gelinlikle ilgili değil sahneyle alakalı. Her giydiğim üzerime otursun istiyorum. İnce belli, çay bardağı gibi sahneye çıkmak istiyorum" açıklamasını yaptı. Beslenmeyle ilgili şarkıcı, "Bu iğne tokluk hissi yapıyor. Bir hamburgeri yiyebilecekken bir ısırıkta kalıyorum. Ama bence bu işlere kimse girmesin. Yorgunluk ve tansiyon düşürüyor. Ben hiperaktiflikle dengeliyorum. Aşırı sağlık bir şey değil. Hızlı bir yol. Bir de yaz geldi" ifadelerini kullandı.



COŞKUN SABAH'A GÖNDERME

Galatasaraylı olan İrem Derici, "En çok maça gittiğim sezon oldu. Berkay'ın locasında ağırlandık. Çok mutluyuz. Osimhen'in gitmesini istemiyoruz" dedi. Şarkıcı, "Victor Osimhen için kampanya başlatılırsa destek olur musunuz?" sorusuna, "Maddi olamam. Benim sadece dualarım Osimhen kalsın tarafında... Ne gerekiyorsa yaparız yani... Doğma büyüme Galatasaraylıyım. İlk dört yıldız aldığımızda ben sahne aldım. 2019'da 'Aşkımız Olay Olacak' şarkısını 'Cimbomum Olay Olacak' şeklinde düzenledik. Bu sene kutlamalara çağrılmadık, enteresan bir kadro var. Coşkun Sabah 'Anılar' mı söyleyecek kutlamada? Coşkun Abi ne söyleyecek merak ediyorum? Değişik bir kadro" diyerek, espri yaptı. Dua Lipa'nın sahneye çıkması hedeflenmesine Derici, "Hayaller Coşkun Sabah mı?" diyerek, espri yaptı. Kutlamada sahne almak için Dua Lipa'nın 3.5 milyon dolar istemesine şarkıcı, "Ne yapacaktı? Az bile istemiş. Yurt dışındaki fiyatları ne sanıyorsunuz. Biz para istemeden sahneye çıkacaktık" şeklinde konuştu.