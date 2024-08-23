Melek Mosso: Şöhrete bayılmadım

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ Youtube programında hayat hikâyesini anlatan Melek Mosso, “7 yaş benim için çilenin başladığı yaştı. Zaten yazdığım şarkılar da hep hüzünlüydü, ‘Beyaz Gelinlik’ falan gibi… Eşek gibi çalıştım, yıllarca şarkı söyledim, ne eziyetler çektim… Kabin bile taşımışlığım var” diyor.

Kariyerinin zorlayıcı taraflarından bahseden sanatçı, “Şöhrete bayılmadım. Çünkü ben özgürlüğüne, yalnızlığına çok düşkün biriyim Asi bir kızım, hep öyleydim, yeni bir şey değil. Sokak sanatçılığı, müzisyenliği başka türlü olmaz, bir şekilde aykırı sularda yüzüyor olmanız gerekiyor” diye anlatıyor.

Evliliği hakkında da konuşan Melek Mosso, “Eşim Serkan’la Instagram’da tanıştık. Ben yürüdüm kendisine. Benim telefonumda ‘Kocam da kocam’, onda da ‘Karım da karım’ yazıyor. Kocam yanımda olsun isterim.”

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümüyle her cuma saat 14.00’te Hürriyet YouTube kanalında yayında.