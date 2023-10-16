Melek Mosso: Sınava girecekmiş gibi hissettim  

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı, iki yıldır aşk yaşadığı basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile geçtiğimiz günlerde dünya evine girmişti. Düğünü hakkında konuşan Mosso “Çok heyecanlıydım. Çok değişik bir süreçmiş. İnsanların anlattığı gibi değilmiş. Sabah uyandığımda sınava girecekmiş gibi hissettim kendimi. Serkan’da ben de çok heyecanlıydık. Düğün sürecinde o kadar rahattım ki... Styling'im sağolsun beni etliye sütlüye karışmadan hazırladı. Benim neyi sevdiğimi bildikleri için rahat bir şekilde yaptılar. Tabii ki hepimiz için bir hayal. Abartı bir gelinlik değil de daha çok şık ve sade bir şey istiyordum. Mutlu bir kahve gitti istemede. O da baktı ‘Doğru kadın ile evleniyorum.’ dedi. Annem kına istedi, onu da mutlu ettik.” dedi.

‘GÜZELLİK DOLSUN İSTEDİK DÜĞÜNDE’

Ünlü çiftin Mersin’de evlenmesinin sebebi Mosso’nun akşam orada bir konser verecek olmasıydı. Mosso, konserden elde edilen geliri, deprem bölgesinde evlenmek isteyen çiftlere bağışlayacağını söylemişti. Bununla ilgili de konuşan sanatçı “Biz buna çok önceden karar vermiştik. Depremde zaten Serkan ile birlikte çalıştık. Ben çok hassas biriyim. Oraya da gittim. Düğünün ne kadar zor olduğunu gördük. Bütçeler artıyor. Birilerinin düğününü tam olarak halledelim istiyordum. Beyaz eşyasından, gelinliğine kadar... Baktık dünyada bunu yapan yok. Biz yapalım o zaman dedik. Bu durum olmasaydı da zaten bağış yapacaktım. Düğünümüzden sonra da sahneye ilk ben çıktım. Sonra da diğer sanatçı arkadaşlarımız çıktı. 2 tane çift bulduk bile. Bütün ihtiyaçlarını karşılayacağız. Güzellikler dolsun istedik bu düğünde. Doldu da. Pazartesi de balayına çıkıyoruz. Baş başa kalıp ‘Evlendik işte’ demek istiyoruz.” dedi.

"EVLENDİM, UNUMU ELEDİM"

Yeni projelerinden de bahseden Mosso “Şu an bazı sanatçıların tribute albümünde seslendirdiğim şarkılar yayınlanacak. İbrahim Erkal albümü var, ‘Çare Gelmez’ şarkısını seslendiriyorum. Onun çıkmasını bekliyoruz. Onun dışında da yeni bir albüm hazırlığı içindeyim. Artık 5 sene oldu kariyerimde. Bu yüzden bir Melek Mosso albümü istiyorum. Hem benim yazdığım hem de sanatçı arkadaşlarımın yazdığı şarkıları seslendireceğim. Evlendim, unumu eledim. Artık albüm zamanı” dedi. Röportaj sonrası sahneye çıkan ve iki farklı kostüm giymeyi tercih eden Mosso, kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.