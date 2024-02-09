Melek Mosso'dan eşine sevgililer günü sürprizi itirafı

Melek Mosso, önceki gece Yeni Gazino'da sahne aldı. Sahne öncesinde sorulara yanıt veren Melek Mosso, "İstanbul sahnelerimiz devam ediyor. Bir çok sahnemiz var aslında. Son zamanlarda tribüt albümlerden şarkılarımız var. Yolda olan yeni şarkılarımız var. Onur Can Özcan albümünden bir şarkımız çıkacak. 14 Şubat'ta da yeni Mert Demir'in bir şarkısını çıkaracağız ama yetiştirebilirsek." dedi.

Mert Demir'in bir şarkısını söyleyecek olan Melek Mosso, magazin gündemi hakkında da konuştu. Mert Demir ile sevgili oldukları iddia edilen Serenay Sarıkaya'nın sesini de değerlendiren Mosso, "Serenay'ın çok güzel bir sesi var. Bu kadar yeteneği bir arada bulundurduğu için çok şanslı bir insan olduğunu düşünüyorum. Kadın sanatçı dostu olarak da gurur duyduğum bir insan." dedi.

Geçtiğimiz aylarda da eşi Serkan Sağdıç ile dünyaevine giren Melek Mosso, evlilik hakkında da konuştu. 14 Şubat'ın yaklaşması ile birlikte ilk kez bu özel günü kutlayacaklarını söyleten Mosso, "Hakkı bir çiçektir dedik o gün için biz birbirimize. Birlikte bir yemek yeriz. Benim ona yapacağım bir sürpriz var tabii. Malum Melek Mosso eşiniz ise gitarı eline alıp şarkılar söyler eşine. Hatun hadi bakalım gitarı al da bir gel diyor." diyerek 14 Şubat'ı evlerinde geçireceklerini dile getirdi. Birlikte videolar çektiklerini de söyleyen Melek Mosso, "Biz kendi aramızda çok yapıyoruz. Sosyal medyada paylaşmıyoruz ama. Nereye çekilir korkuyorum biraz da. Serkan da çok sevmez öyle şeyleri. O yüzden biz hatıra olarak çekiyoruz birbirimize." dedi.