Melek Mosso'dan çarpıcı itiraflar! Doğduğuna pişman ederim

Yayınlanmaya başladığı günden bu yana birbirinden ünlü isimleri ağırlayan ve her bölümüyle YouTube'da trendler arasına giren ‘Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri’ne bu hafta Melek Mosso konuk oldu. Mosso'nun öğretmenlik yaptığı Era Koleji’nden bir ortaokul öğrencisiyle karşılaşması programa damga vurdu. Başta eşi Serkan Sağdıç olmak üzere hayatıyla ilgili birçok detay veren Melek Mosso'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



· Sahnede her şeyi yakalıyorum. Masada biri bir kadını sıkıştırıyorsa görüyorum, delice eğleniyorlarsa görüyorum ve buna göre konser dinamiğini değiştiriyorum.

· Farklı bir tarz denesem klip veya şarkıda, "Yakıştı mı, hani nerede eski Melek?" diyorlar.

· Autotune yapmaları başta çok sinirimi bozuyordu. Bir öğretmen ve performans sanatçısı olarak makineli de makinesiz de çıplak seslisini de söylüyorum. Teknoloji geliştikçe, istediğin kadar karşısında dur; gelişimin karşısında duramazsın, bunu öğrendim ve kabullendim.

· Ağlarken fotoğraf için yanıma geldiler, “Çekilebilir miyiz?” diye sordular. Ben de "Sence?" deyip gözlüğümü taktım.

· Eşim işleri hafiflerken bana yardım ediyordu, şimdi yoğunlaştı ve birlikte çalışmıyoruz.



· Eşimle birlikte çalışırken evdeki huzuru kaybettim ve "Birlikte çalışmak olmaz" dedim.

· Evde sessizlik istiyorum, müzik açmak istemiyorum.

· İlişkimiz başlarken manyakça başlamadı. Benim yerlerde sürünmem, aşkımdan gebermem lazımdı, ama biz çok normal başladık, "Bir de böyle deneyeyim" diye önce arkadaş olduk.

· En başta fitne sokanlar olmuştu. Arayıp "Hadi görüşürüz" demiştim, çünkü ben ne istediğimi biliyorum, bunlarla vakit kaybedemem.

· Başta eşim, "İkimiz de yakışıklıyız ve güzeliz, hayatımızdakileri temizleyelim ve öyle temiz bir ilişkiye başlayalım" diye benimle konuşma yaptı.

· Benimle ünlüyüm diye sevgili olmak istemedi, çok çekmiş ünlüden.

· Serkan transparan triko giydi, "Git meme ucu taktır" dedim.

· Yemek olarak Serkan bana kötü bir şey yedirirse, doğduğuna pişman ederim.

· Sesimde nodül yokmuş, yıllardır öyle biliyordum. Bende anomali varmış, ses telim dalgalıymış.

· Alternatif tıbbı savunan bir ünlü arkadaşım yüzünden aktarda satılan ısırgan hapına 60 bin TL verdim. Kayserili olmama yediremeyip tavsiye eden arkadaşıma sattım.



· Sosyal medyacılarım ile çalışıyorum. Serkan ve sosyal medyacılarım, "Herkesi, önüne geleni takip ediyorsun" diye bana kızıyor.

· Günümüzde artık insanlara ne kadar üzüldüğümüzü ispatlamamız gerekiyor, ancak ben o telefonu oraya koyup karşısına geçip ağlayamam. Kamerayı koyup oturacaksam, akıllı bir şeyler söylemem gerekir.

· Ben çoğu listenin başında geliyorum, sıkıntı yok.

· Annesi çok karışana direkt yol veririm, ama eşimin ailesi çok tatlı.

· Stüdyoda kayıt esnasında çalışanlar bir şeyi unutuyorsa sinirlenirim, bir işi var, onu da düzgün yapsın.

· Şarkıları başkasından alsam da muhakkak kendim dokunmayı seviyorum.