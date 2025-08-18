Mehtap Meral’den derin ve şiirsel bir yenilik

Mehtap Meral, söz ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı “Aramakla Bulmak Arasında Hayat” ile dinleyicisini yine kalbinin en kırılgan noktasından yakalıyor.



Şarkı, varoluşun en yalın haliyle “arayış” ve “bulma” arasındaki o ince, görünmez çizgide var olan duyguları işliyor.

Minimal bir düzenleme ile hayat bulan şarkının gitarlarında Jehat Hekimoğlu yer alıyor. Kayıt, prodüksiyon ve yayın süreci ise bağımsız müzik platformu Ev Yapımı İşler çatısı altında tamamlandı.

“Belki de sığınacak bir liman yok Kimseye adanacak bir ömür yok” dizeleriyle hem bir hayal kırıklığını, hem de içsel bir özgürleşmeyi dile getiren parça, Mehtap Meral’in güçlü yorumuyla ruhları sarmalıyor.