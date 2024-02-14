Mehmet Yılmaz Ak 'Bahar' dizisi ile tekrar zirvede!

Timur karakterini canlandıran başarılı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, çok güçlü bir hikayeye sahip olan “Bahar” dizisinde canlandırdığı karakteri seyirciye öyle bir yansıttı ki, dizinin yayınlanmasının hemen ardından sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

Özellikle “Timur”un, eşine karaciğerini vermemesi çok konuşulurken, Mehmet Yılmaz Ak’ın, karakterinin hakkını sonuna kadar verdiği yorumları da sosyal medyada geniş bir şekilde yer aldı.