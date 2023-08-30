Mehmet Aslantuğ yeni aşka mı yelken açtı?

Snob Magazin'in özel haberine göre; 27 yıldır evli olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 29 Mayıs'ta anlaşmalı boşanmıştı.



Çift, adliyeye el ele girip, el ele çıkmıştı. Pınar Şipaloğlu, 27 yıllık eşi Arzum Onan'dan 29 Mayıs'ta anlaşmalı boşanan Mehmet Aslantuğ ile birlikte olduğunu söyledi.



Instagram'dan fotoğraf paylaşan Şipaloğlu, "Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir! Sesizliğimin sebebi bir küçük ada meselesi... Evet adada artık evim var ve evet Mehmet Aslantuğ, evet evet evet. Yeter" yazarak, kalp emojisi koyarak, birlikte olduğunu söyledi.



Aslantuğ, geçtiğimiz günlerde, "Acı çektim, üzüldüm... İhanet yok. Boşanmayı ben istemedim" demişti.



Bozcaada'da tanıştıkları iddia edilen Mehmet Aslantuğ ile Pınar Şipaloğlu'nun üç haftadır birlikte olduğu söyleniyor.