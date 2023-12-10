Mehmet Ali Erbil: Yılbaşı için açık çek aldım

Sanatçıların aldıkları ücret konusunda sessizliğini bozan Mehmet Ali Erbil, en çok ücretin kendisinin aldığını

YeniGünaydın'ın haberine göre; Sahne ücreti olarak tam 25 milyon TL talep eden Tarkan, en çok konuşulan isimler arasında yerini alırken, Ebru Gündeş ise 11.500.000 lira alacak. Sanatçıların aldıkları ücret konusunda sessizliğini bozan Mehmet Ali Erbil, en çok ücretin kendisinin aldığını söyledi.

Erbil, "Hastalığımdan dolayı 4 yıldır yeni yılda sahneye çıkmıyordum. 4 yıldan sonra ilk kez yeni yılda Batum'da sahne alacağım. Diğer sanatçıların aldıkları ücret bilmem ama bu yeni yılda en çok para alacak kişi benim. Çünkü bana açık çek verildi. Miktarı siz düşünün" diye konuştu.

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