Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük genç sevgilisi Gülseren Ceylan ile evleniyor mu? Flaş itiraf!

Özlem Esra Ada’nın hazırlayıp sunduğu Pembe Masa’nın bu haftaki konuğu ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil oldu. Hastalık dönemi ve sonrası ile ilgili tüm bilinmeyenleri Uzman psikolog Özlem Esra Ada’ya anlattı. Hastalık dönemi ile ilgili bilinmeyenleri anlatan ünlü şovmen “ Ölümü hiç aklınıza getirdiniz mi ?” Sorusuna “ Ölümü aklıma getirmedim ama şöyle bir şey oldu, kardeşim benim doktorumdu bir gün ona , eğer bitkisel hayata girersen beklemeyin fişimi çekin dedim” cevabını verdi. Hastalık döneminde kimseye fotoğrafını da çektirmeyen Erbil, "O görüntüleri hatırlamak istemiyorum" dedi.



SEDA SAYAN'I ÖRNEK ALIYORUM

Yaşça küçük aşkları ile de sürekli gündeme gelen Erbil kendisine yöneltilen eleştiriler için de konuştu. Komedyen, "Ben kendime Seda Sayan’ı örnek alıyorum onun nasıl ki yaşça küçük sevgilisi, kocası olabiliyorsa benim de olur.” diyerek küs olduğu Seda Sayan’a da gönderme yaptı. Sevgilisi Gülseren Ceylan ile tekrar barışan ve ilişkisini gizlemeyen Mehmet Ali Erbil, evlilik sorularına da şaşırtıcı cevaplar verdi. Evliliğe sıcak baktığını belirten Erbil, “Tekrar evlenip çocuk sahibi olmak isterim, çocuk yeniden hayata gelmek gibi bir şey, çocuklarımın da hoşuna gider bu, ailemize yeni bir enerji yeni bir heyecan katar” cevabıyla yakında evlenip yeni bir çocuk sahibi olabileceğinin de sinyalini verdi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Programda kendisine özel hazırlanan nostalji 'Çarkıfelek' klibini izleyen Mehmet Ali Erbil, yıllar önce yarışmada bir aile ye araba kazandırması ve ailenin okula gidecek çocukları için bu parayı harcayacaklarını söylemesi üzerine gözyaşlarına boğuldu. Görüntüleri ağlayarak izleyen Erbil “nerden buldunuz bu görüntüleri o günlere geri döndüm hem madenci hem de öğrenci gel de bu arabayı verme nasıl vermezsin” diyerek ağladı.