Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan evleniyor mu? Komedyenden çarpıcı itiraf!

Mehmet Ali Erbil önceki sevgilisi Gülseren Ceylan ile Akmerkez serefina’da görüntülendi.

Plaza yapımın iftar yemeğinde Berkin Kaya ve Erkan Karacan ile Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbil "Arkadaşlarla yeni bir proje için bir araya geldik, 'Paramı geri ver' adlı komedi filminde rol alacağım, bir soygunda insanın başına neler gelebiliceğini anlatacağız mizahi bir dille, yakın zamanda sete çıkacağız, Aslında 6 ay önce yazılmış bir senaryoydu bu, Dilan Polat olayları daha çıkmadan yazılmış bir senaryoydu, malum olaylara çok yakın konular işleniyor bu filmde, Gülseren'de hayırlı bir rol oynayacak, Dilan Polat'ı oynuyor kendileri. Özel hayatı ile ilgili gelen sorulara da cevap veren Erbil "Gülseren artık benim hayat arkadaşım oldu, birbirimize öyle hitap ediyoruz, aynı evi paylaşıyoruz, evliliklerimden sonraki en uzun süreli ilişkim, evlilik için hayırlısı olsun diyelim, bir bakmışsınız evlenmişiz." diye konuştu.

Ünlü Şovmen geçtiğimiz bir hafta katıldığı bir programda tekrar baba olmak istediğini söyleyerek çocuk yapmak istediğini ima etmişti. Yasmin Erbil ise daha sonra verdiği bir röportajda 'Öyle bir şey olamaz, onu hiç kaldıramayız.' diyerek tepksini dile getirmişti. Konuyla ilgili sorulara Erbil "Yok canım kızmazlar, neden kızsınlar, kötü mü olur bir kardeşleri daha olsa … " diye konuşurken araya giren Gülseren Ceylan "Bunlar özel konular, çocuk he deyince olacak bir şey de değil, Mehmet Ali esprisine konuştu." diyerek olayı toparlamaya çalıştı.

Yasmin Erbil'in sevgilisi Yiğit Poyraz’ın yarıştığı Survivor programında bir eve girip hırzılık yapmasıyla ilgili düşünceleri sorulan Erbil "Hiç beklemezdim, hırsız damat istemem, kim ister ki, kendisi çok iyi tahsilatı olan bir isim ama bir yarışma insanı ne hale dönüştürüyor gördüğünüz gibi … Ben hala inanamıyorum ama kızımın ilişkisine saygı duyuyorum." diye cevap vererek çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.