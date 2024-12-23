Mazhar Alanson 'Sanatçının Öyküsü'nü imzaladı!

Mazhar Alanson, Sanatçının Öyküsü kitabını D&R'da küçük okurlar için şarkılar eşliğinde imzaladı.



Usta şarkıcı Mazhar Alanson, Turkuvaz Çocuk etiketiyle yayınlanan son kitabı "Sanatçının Öyküsü"nü Bağdat Caddesi’nde yeni açılan D&R mağazasında tanıttı.

Küçük hayranlarıyla bir araya gelen Alanson, söz ve bestesi kendisine ait ilk Türkçe eserlerinden "Sanatçının Öyküsü" şarkısını da seslendirdi. Miniklerle bol bol resim çektiren sanatçı, “onları mutlu etmek beni de mutlu ediyor” dedi.

Türkiye’nin kültür-sanat ve eğlence platformu D&R, okur yazar buluşmalarında bu kez de usta sanatçı Mazhar Alanson’u ağırladı.



Turkuvaz Çocuk’tan çıkan son kitabı “Sanatçının Öyküsü” ile çocuk hayranlarının karşısına çıkan Alanson, hem kitabını imzaladı hem de gitarını alıp şarkı söyleyerek çocukları adeta büyüledi.

AKLIMDA KİTAP YOKTU!

Tanıtım programında konuşan Mazhar Alanson, yaptıkları şarkıların çocuklar tarafından her daim çok sevildiğini özellikle 1990'da yayınlanan "Ali Desidero"nun çocukların ve gençlerin ilgisini çektiğini belirtti.



Alanson; “Bu şarkıyı yazdığımda aklımda böyle bir proje yoktu. Turkuvaz Yayın Grubu'ndan bu besteyi kitaplaştırma teklifi geldiğinde hem şaşırdım hem de çok mutlu oldum.” dedi.



Kitabında çocuklara, bir kabilede yaşayan, gündüz dolaşıp duran, gökyüzünü izleyen, akşam olunca da kabilesindekilere gördüklerini anlatan ve onların hayatına renk katan bir sanatçının macerasını anlatan Alanson, "Bu şarkının masal kitabına dönüşmesi çok güzel bir fikirdi. Bunu düşünenlere ve hayata geçirmemde yardımcı olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Kitap hakkında: Mazhar Alanson'un aynı isimli şarkısından hareketle hazırlanan kitap, gündüz dolaşıp duran, gökyüzünü izleyen, akşam olunca da kabilesindekilere gördüklerini anlatan ve onların hayatına renk katan bir sanatçının macerasını anlatıyor.

Onur Ayboğa'nın resimlediği eserin yayın editörlüğünü Gülnar Mızrak, grafik tasarımını ise Burcu Bayam üstlendi.

Sanatçının Öyküsü, Turkuvaz Çocuk etiketiyle yayınlandı.