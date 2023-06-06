Mavi’den “En Sürdürülebilir Koleksiyon” ödüllü yeni “Natural Dye”

Doğa dostu All Blue ürünlerine, özgün fikirler ve teknolojiden aldığı güçle her sezon yenilerini eklemeyi sürdüren Mavi, son olarak doğal kil boyamalı kumaşlarla hazırlanan Natural Dye koleksiyonunu yarattı.

Toksik etki taşımayan, antibakteriyel kumaşlar

Doğada kendiliğinden oluşan ve doğal etkenlerle renk kazanan kil, toksik etki taşımaması ve antibakteriyel özelliğiyle, Natural Dye koleksiyonundaki parçaların cilde dost nitelikte olmasını sağlıyor. Kil, benzersiz kristal yapısıyla kumaşları UV ışınlarına dirençli hale getirirken, tıpkı toprağın kendisi gibi negatif enerjiyi de alıyor. Koleksiyonda tercih edilen bu yöntemle ayrıca, üretim süreçlerinde çıkan atık sular doğaya zararlı kimyasallar bakımından temiz kalıyor; su ve enerji verimliliği sağlanıyor.

Düğmeler fındık kabuklarından, arka etiket zeytin çekirdeğinden

Natural Dye koleksiyonundaki jean’lerde metal düğmeler ve perçinler yer almıyor; düğmeler fındık kabuğundan, arka etiketi ise bir diğer biyobazlı malzeme olan zeytin çekirdeğinden üretiliyor. Dokuma marka etiketleri, iplikler ve karton etiketlerin tümünde geri dönüştürülmüş malzemeler tercih ediliyor. Karton etiketlerin içine yerleştirilen ekilebilir fesleğen tohumlarıyla ise Mavi, doğa ile dost yaklaşımını müşteri için satın alma sonrasında da süregelen bir deneyim haline getiriyor.

Rengini bitkilerden alan doğal tonlar

Yeni koleksiyonun ilk bakışta dikkat çeken, doğanın sakinliğini giyime taşıyan dinlendirici topraksı tonları zeytin yaprağı, lavanta, çivit otu, mazı meşesi, ceviz kabuğu gibi farklı bitkiler ile kilin bir arada kullanılmasıyla elde ediliyor. Pamuk içerikli, comfort teknolojisi ile üretilen jean ve gömleklerden oluşan koleksiyonda yeşil, kiremit, toprak, taş ve kum renkleri yer alıyor. Bu yönüyle Natural Dye, kendi içinde bütünleşik, özgün bir tarz sunuyor.

Rivet’ten “En Sürdürülebilir Koleksiyon” ödülü

En iyi jean’in sürdürülebilir jean olduğu inancıyla, modadaki dönüşüme öncülük eden Mavi’nin Natural Dye koleksiyonu, henüz Türkiye pazarında müşteri ile buluşmadan, geçtiğimiz yıl markaya The Rivet Awards’da dördüncü kez “En Sürdürülebilir Koleksiyon” ödülünü getirmişti. Global denim modasında sürdürülebilir çözümleri benimseyen, en yenilikçi ve yaratıcı markaların ödüllendirildiği Rivet’te Mavi, bu yıl da 5’inci kez aynı ödülün sahibi oldu.